الأنبا ميخائيل يقود لقاءً رعويا وتنظيميا لمجمع كهنة حلوان

شهدت، اليوم، كنيسة السيدة العذراء مريم (المطرانية) بحلوان، الاجتماع الشهري لمجمع كهنة إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها، برئاسة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقفها.

اجتماع الكهنة

في إطار السلسلة التعليمية لنيافته، واصل الأنبا ميخائيل التأمل في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل رومية (الإصحاح ١٣).

حيث ركز اللقاء على محور "كيفية التعامل مع الرؤساء".

موضحاً الرؤية الكتابية بأن السلطان مُعطى من الله لتعزيز الأعمال الصالحة وتقويم الشر.

وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً حيث استمع نيافته إلى رؤى وتأملات الآباء الكهنة في نص الإصحاح.

كما تطرق اللقاء إلى عدة نقاط تنظيمية ورعوية هامة، أبرزها:

• الاستعداد للصوم.. أكد نيافته على ضرورة وضع "تدريبات روحية" للشعب عامةً، والمعترفين خاصةً، تشمل دراسة سفر من أسفار الكتاب المقدس لتعميق الصلة بكلمة الله.

• الإعلام الرقمي.. أعلن نيافته رسمياً عن إطلاق المنصة الإعلامية الجديدة (إيبارشية حلوان وتوابعها "ميديا مسيحية")، وهي منصة مرئية ومسموعة تهدف لنشر التعليم والأنشطة الكنسية.



• مبادرة "شبابنا بيقرأ".. شدد على أهمية تشجيع الشعب علي القراءة، والارتقاء بمستواهم الفكري والروحي من خلال دعم المشاركة في هذه المبادرة.

• الشأن الإداري.. اختتم اللقاء بمناقشة عدد من الملفات الرعوية والإدارية التي تخص تنظيم الخدمة داخل قطاعات الإيبارشية المختلفة.