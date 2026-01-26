تاج الدين: توطين صناعة الأطراف الصناعية يخفف المعاناة عن ملايين المصريين

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن توجيه الرئيس السيسي بتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية جاء لتوفير احتياجات الملايين من المواطنين، متابعا: نعمل على تلك التوجيهات منذ فترة كبيرة.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج مساء جديد، المذاع على قناة المحور، أن توفير تلك الأجهزة لأبناء الوطن يساهم في رفع المعاناة عنهم وعن أسرهم بشكل كبير جدا، متابعا: مشروع توطين تلك الأجهزة بمواد خام متميزة بمعايير عالمية سيخدم ملايين المصريين وهو مشروع عملاق.

واسترسل: مسار عملية التصنيع بدأ بالفعل وتم دراسته بعمق شديد مع جميع أجهزة الدولة، منوها بأن توطين صناعة الدواء في مصر وصلت لمراحل عظيمة.

وأوضح أن مصر تمتلك 180 مصنع لصناعة الأدوية، ونحن الآن نعيش مرحلة متطورة من تصنيع الدواء، مشددا على أن تلك الصناعة دقيقة للغاية.