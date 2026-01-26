قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
المطرب أحمد عادل: الجمهور هو اللي سماني كروان الصعيد
غلق 11 منشأة طبية خاصة مخالفة وإنذار 25 أخرى بالبحيرة
ليفربول يعلن تعاقده مع أولى صفقاته الشتوية رسميا
مصطفى بكري: الأوضاع الاجتماعية التي نعيشها الآن لا تستوجب رفع عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذا الشكل
لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر
متحدص الصحة: أكثر من 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2025
وزير الأوقاف يشهد احتفال النيابة الإدارية بتكريم أكثر من 80 حافظا للقرآن
الصلح خير.. تطور مثير في اتهام البرنس لزوجته وأسرتها بسرقة دولارات وسبائك ذهب
القبطان أحمد عمر شفيق: دخلت وسط بحر من الجثث خلال محاولة إنقاذ رحلة هجرة غير شرعية
متحدث الوزراء: شركات الدواء المصرية تنتج 92% من احتياجات السوق
الأرصاد: عواصف ترابية وانخفاض الحرارة درجتين.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يشدد على عدم المساس بالأشجار التاريخية خلال أعمال التطوير| شاهد

محمد الغزاوى

تفقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الإثنين، سير العمل في تطوير ورفع كفاءة شارع 15 سبتمبر ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي،بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة إحسان بورما ،لتكون على غرار أعمال تطوير عدد من الطرق الرئيسية والفرعية والمناطق السكنية الهامة بنطاق محافظة بورسعيد للارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق، وفقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أ ح  محب حبشي محافظ بورسعيد لتطوير قطاع الطرق بمدينة بورفؤاد ، لتحقيق السيولة والإنسيابية فى حركة المواطنين والسيارات و لمواكبة أعمال التنمية وفق أحدث أساليب التطوير المتبعة و بما يحقق أفضل مظهر حضاري لمدينة بورفؤاد، و المساهمة في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافقه خلالها المهندسة رانيا منير مدير الإدارة الهندسية، والمهندسة ريهام نجيب مدير إدارة المشروعات، والمهندس وليد البوهي بإدارة الطرق، والمهندس و مسئولي الشركة المنفذة لأعمال التطوير.

رئيس مدينة بورفؤاد يوجه بتطبيق كود الإتاحة المكانية لذوي الهمم

و أكد الدكتور إسلام بهنساوي أن الخطة الاستثمارية،  ستشمل مشروعات استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة شارع 15 سيتمبر بطول 920 متراً بداية من شارع جواد حسني وصولاً لشارع الجامعة ، مؤكداً على ان اختيار الشوارع التي سيتم رصفها، تكون طبقاً لأولويات محددة على رأسها (الكثافة السكانية، واحتياجات السكان، والربط بين طرق رئيسية وفرعية )

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد، أن شارع 15 سبتمبر محور مروري ذو أهمية تاريخية كبرى ، موضحاً أن الطريق سيشهد من الغد أعمال تطوير على أعلى مستوى تتناسب مع طبيعة المنطقة التاريخية دون المساس بالأشجار التاريخية النادرة، موجهاً بضرورة تطبيق كود الإتاحة المكانية لذوي الإعاقة، موجهاً بضرورة تحقيق الواجهة الحضارية ، والطابع الجمالي الموحد و المميز ليضاهي الطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة سياحياً .

وأضاف الدكتور إسلام بهنساوي، بأن مقترح التطوير ورفع الكفاءة يتضمن توسعة الطريق وتخصيص أماكن لانتظار السيارات، ورفع كفاءة الإنارة باستخدام أعمدة ديكورية حديثة، إلى جانب تنفيذ أعمال “لاند سكيب” راقية، وتدعيم شبكة صفايات الأمطار، وإنشاء شبكة صرف صحي بداية من نوازل العقارات مروراً بغرف التفتيش وصولاً للمطابق العمومية بما يتماشى مع المخطط العام للتطوير، لضمان الاستخدام الأمثل للمساحات والحفاظ على الهوية البصرية للمدينة، إضافة إلى أعمال رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات ومسارات المشاة لتيسير الحركة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكمل رئيس مدينة بورفؤاد أن الهدف من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع 15 سبتمبر هو الحد من الاختناق المروري في هذه المنطقة الحيوية التي تضم كتلة سكنية كبيرة من المواطنين، مشيراً إلى أن تنفيذ مخطط التطوير يأتي في إطار التحسينات المرورية الجاري تنفيذها من خلال تحليل كثافات الحركة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى التنسيق المسبق مع قسم مرور بورفؤاد بقيادة الرائد حمدي المصري لتوفير محاور مرورية بديلة لعدم تعطل الحركة المرورية أثناء أعمال الرصف.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور إسلام بهنساوي، أن اللواء أ ح / محب حبشي محافظ بورسعيد يولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات تطوير البنية التحتية داخل مدينة بورفؤاد، مع التركيز على رفع كفاءة الطرق وتحقيق السيولة المرورية، بالإضافة إلى تحسين الشكل الحضاري والجمالي للشوارع والميادين، بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين ويدعم خطط التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

و تابع رئيس مدينة بورفؤاد، بأن المدينة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل، ورفع كفاءة منظومة الطرق، وفتح محاور مرورية جديدة، لإيجاد السيولة المرورية، والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع المدينة أمام مواطنيها وزائريها.

بورفؤاد مدينة بورفؤاد 15 سبتمبر محافظة بورسعيد

