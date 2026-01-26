رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد محيط الشعراوي ويؤكد لن نسمح بعودة الإشغالات |شاهد

أجرى الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الإثنين ،جولة ميدانية موسعة شملت مساكن الحزب الوطني وشارعي محمد متولي الشعراوي والتأميم لمتابعة مدى التزام المحال التجارية والأكشاك بالمساحات القانونية المقررة وعدم التعدي على الأرصفة الجانبية وحرم الطريق وذلك في إطار جهود الأجهزة التنفيذية لإعادة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ولاسيما التي تتعلق بالإشغالات ومخالفات الباعة الجائلين لتحقيق السيولة المرورية وفرض الانضباط.

رافقه خلالها المهندسة رانيا منير مدير الإدارة الهندسية، والمهندسة سارة التابعي مدير المركز التكنولوجي المتطور لإصدار تراخيص المحال العامة، والمهندسة ريهام نجيب مدير إدارة المشروعات، والمهندس وليد البوهي بإدارة الطرق، والأستاذ محمد درويش مدير إدارة الإشغالات، والأستاذ محمد المنصوري مسئول التفتيش بالمركز التكنولوجي المتطور لإصدار تراخيص المحال العامة، والأستاذة شيماء عبد المحسن ممثل إدارة الأسواق.

بهنساوي : سيادة القانون والانضباط الحضري يمثلان أساسًا لبناء مدينة آمنة ومستدامة

وجاءت الجولة التفقدية بهدف فرض الالتزام بالقانون، وتحقيق الانضباط في الشوارع والميادين، خاصة بالمناطق ذات الكثافات التجارية المرتفعة، حيث تم ضبط عربات بيع متحركة، وتعديات من بعض المحال التجارية على الأرصفة العامة، الأمر الذي كان يحول دون الاستخدام الآمن للطريق من جانب المشاة وقائدي المركبات.

من جانبه، أكد الدكتور إسلام بهنساوي، أن أجهزة المدينة ماضية في تنفيذ حملات يومية ومفاجئة، لإزالة الإشغالات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الطريق العام، في إطار خطة متكاملة لإعادة الوجه الحضاري للشوارع.

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد على أن الأرصفة مخصصة للمشاة فقط، ولن يتم السماح بالتعدي عليها من أي جهة، سواء من أصحاب المحال أو الباعة الجائلين، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية تعمل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لضمان استمرارية الحملات ومنع عودة المخالفات مرة أخرى.

وتابع الدكتور إسلام بهنساوي بأن الأجهزة المعنية تتحرك وفق نهج يضع المواطن في صدارة الأولويات، ويحقق التوازن بين تيسير حركة التجارة داخل الأسواق والحفاظ على النظام العام، موضحًا أن إعادة الوجه الحضاري لمدينة بورفؤاد هدف ثابت لا حياد عنه، ويتم العمل عليه من خلال حلول جذرية ومتابعة مستمرة، وليس عبر إجراءات مؤقتة، مع الالتزام الكامل بالاستجابة لشكاوى المواطنين وتوفير بيئة حضارية نظيفة وآمنة تليق بتاريخ ومكانة مدينة بورفؤاد.

وتعكس هذه الحملات حرص مدينة بورفؤاد على تحسين جودة الحياة، من خلال توفير بيئة مرورية آمنة، ومساحات منظمة للمشاة، إلى جانب الارتقاء بالمظهر العمراني والصحي.