قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس التنفيذي لمستشفيات كليوباترا: مصر بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الطبي
محامي الشعب والدولة.. هيئة قضايا الدولة تحتفي بـ 150 عامًا من النزاهة القانونية
الرئيس التنفيذي لمستشفيات كليوباترا: مصر تشهد ولادة أكثر من 2 مليون طفل سنويًا
مسؤول: الولايات المتحدة تعتقد أن نزع سلاح حماس سيأتي مصحوباً بنوع من العفو
بطلة كيد النسا واللعبة.. صور جديدة من حفل زفاف دعاء رجب
وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون ومناقشة قضايا المنطقة
أحمد عز الدين: مستشفى كليوباترا التجمع سيكون قبلة السياحة العلاجية في مصر
مصر تنافس على المركز الأول في صادرات الملابس بأفريقيا بـ 3.4 مليار دولار
تجدد حرائق غابات باتاجونيا في الأرجنتين وتدمير أكثر من 30 ألف هكتار
وزير البترول : مستشفي كليوباترا سكاي صرح طبي متميز
«واشنطن بوست»: ترامب يُخفف من لهجته حول أعمال العنف في مينيابوليس وسط دعوات للمساءلة
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مديرية الطب البيطري بسوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لشهر رمضان

مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج
مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات والوحدات التابعة لها، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة، وتعليمات اللواء الدكتور محافظ سوهاج، وحرص الدولة على ضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة للمواطنين.

وقال الدكتور أحمد حمدي، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، إن المديرية وضعت خطة شاملة للتعامل مع زيادة الطلب على اللحوم ومنتجاتها خلال الشهر الكريم.

تكثيف المرور اليومي

تتضمن تكثيف المرور اليومي على المجازر لرفع كفاءتها والتأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال الأعداد المتزايدة من المذبوحات، مع تطبيق الاشتراطات الصحية والبيطرية اللازمة.

وأوضح أن الخطة تشمل أيضًا تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق، وتشديد الرقابة الصحية على اللحوم، من خلال المرور المستمر على المجازر والأسواق ومحال الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأشار مدير المديرية إلى ضرورة تكثيف أعمال معاينة المزارع والحيوانات المؤمن عليها، وتقديم الردة الخشنة، تنفيذًا لقرار محافظ سوهاج بشأن تشكيل اللجنة العليا واللجان الفرعية المختصة بإحكام الرقابة وضبط الأسواق على مختلف المنتجات الغذائية، خاصة ذات الأصل الحيواني.

كما شدد على تكثيف الرقابة على المعارض البيطرية وأماكن تداول وبيع الأدوية البيطرية، واستمرار الحملات التفتيشية على العيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بجميع مراكز المحافظة، للتأكد من سلامة مصادرها وصلاحيتها للاستخدام.

وفي السياق ذاته، تواصل المديرية متابعة أعمال الترقيم والتسجيل للحيوانات بالإدارات البيطرية، وإدخال البيانات على الموقع الرسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع توفير كافة مستلزمات الترقيم والتسجيل من أرقام قومية ودفاتر ونماذج تركيب.

وتتضمن الخطة كذلك تكثيف الندوات الإرشادية خلال شهر رمضان، للتوعية بطرق التغذية السليمة، وأهمية غسل الأيدي للحفاظ على الصحة العامة، والتعريف بالفروق بين اللحوم السليمة والفاسدة، والاختام الأصلية والمزورة، واللحوم البلدية والمستوردة، وطرق حفظ اللحوم المجمدة، ومظاهر فساد لحوم الدواجن.

وأكد الدكتور أحمد حمدي أهمية المرور الدوري على الوحدات البيطرية ورفع كفاءة جميع المنشآت التابعة، والتأكد من جاهزيتها لتقديم الخدمات البيطرية للمواطنين، مع الالتزام بكافة الإجراءات والضوابط المنظمة للعمل.

واختتم مدير عام الطب البيطري بسوهاج تصريحاته بتقديم التهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا دوام الخير والسلام والأمن لمصر وشعبها.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج رمضان شهر رمضان الطب البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

ياسر إبراهيم

حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف

العد التنازلي بدأ.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

ترشيحاتنا

تعاون بين مصر والإمارات في قطاع الصناعات الغذائية

مصر والإمارات تتعاونان لتعزيز الابتكار الغذائي وسلامة المنتجات خلال "جلفود 2026"

رئيس البورصة المصرية

البورصة تنتهي من المراجعة نصف السنوية لمؤشرات السوق.. والتطبيق بداية فبراير 2026

جانب من المؤتمر

مصر تدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في الصناعة والنقل والموانئ البحرية

بالصور

لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون ومناقشة قضايا المنطقة

وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون ومناقشة قضايا المنطقة
وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون ومناقشة قضايا المنطقة
وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون ومناقشة قضايا المنطقة

باناميرا تسحق تايكان في صراع المبيعات.. وبورش تجهز «قنبلة» في 2028

بورش
بورش
بورش

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم
طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم
طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون ومناقشة قضايا المنطقة

وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون ومناقشة قضايا المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد