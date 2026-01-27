مديرية الطب البيطري بسوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لشهر رمضان

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات والوحدات التابعة لها، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة، وتعليمات اللواء الدكتور محافظ سوهاج، وحرص الدولة على ضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة للمواطنين.

وقال الدكتور أحمد حمدي، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، إن المديرية وضعت خطة شاملة للتعامل مع زيادة الطلب على اللحوم ومنتجاتها خلال الشهر الكريم.

تكثيف المرور اليومي

تتضمن تكثيف المرور اليومي على المجازر لرفع كفاءتها والتأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال الأعداد المتزايدة من المذبوحات، مع تطبيق الاشتراطات الصحية والبيطرية اللازمة.

وأوضح أن الخطة تشمل أيضًا تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق، وتشديد الرقابة الصحية على اللحوم، من خلال المرور المستمر على المجازر والأسواق ومحال الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأشار مدير المديرية إلى ضرورة تكثيف أعمال معاينة المزارع والحيوانات المؤمن عليها، وتقديم الردة الخشنة، تنفيذًا لقرار محافظ سوهاج بشأن تشكيل اللجنة العليا واللجان الفرعية المختصة بإحكام الرقابة وضبط الأسواق على مختلف المنتجات الغذائية، خاصة ذات الأصل الحيواني.

كما شدد على تكثيف الرقابة على المعارض البيطرية وأماكن تداول وبيع الأدوية البيطرية، واستمرار الحملات التفتيشية على العيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بجميع مراكز المحافظة، للتأكد من سلامة مصادرها وصلاحيتها للاستخدام.

وفي السياق ذاته، تواصل المديرية متابعة أعمال الترقيم والتسجيل للحيوانات بالإدارات البيطرية، وإدخال البيانات على الموقع الرسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع توفير كافة مستلزمات الترقيم والتسجيل من أرقام قومية ودفاتر ونماذج تركيب.

وتتضمن الخطة كذلك تكثيف الندوات الإرشادية خلال شهر رمضان، للتوعية بطرق التغذية السليمة، وأهمية غسل الأيدي للحفاظ على الصحة العامة، والتعريف بالفروق بين اللحوم السليمة والفاسدة، والاختام الأصلية والمزورة، واللحوم البلدية والمستوردة، وطرق حفظ اللحوم المجمدة، ومظاهر فساد لحوم الدواجن.

وأكد الدكتور أحمد حمدي أهمية المرور الدوري على الوحدات البيطرية ورفع كفاءة جميع المنشآت التابعة، والتأكد من جاهزيتها لتقديم الخدمات البيطرية للمواطنين، مع الالتزام بكافة الإجراءات والضوابط المنظمة للعمل.

واختتم مدير عام الطب البيطري بسوهاج تصريحاته بتقديم التهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا دوام الخير والسلام والأمن لمصر وشعبها.