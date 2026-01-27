إجراء أول منظار ركبة جراحي بقسم العظام بمستشفى بركة السبع بنجاح

واصلت مستشفى بركة السبع المركزي في محافظة المنوفية تحقيق خطوات متقدمة في تطوير الخدمات الطبية، حيث نجح فريق جراحة العظام في إجراء أول منظار ركبة جراحي داخل المستشفى، في سابقة تُعد الأولى من نوعها بقسم العظام، وذلك لسيدة تبلغ من العمر 41 عامًا.

وكانت المريضة تعاني من آلام مزمنة بالركبة أثرت على حركتها ووظائفها اليومية، نتيجة قطع وتهتك بالغضروف الهلالي مع وجود قرحة بمفصل الركبة. وتم استقبال الحالة بقسم العظام، وإجراء الفحوصات اللازمة، وقرر الفريق الطبي التدخل الجراحي باستخدام المنظار الجراحي.

وجاء هذا الإنجاز تحت إشراف الدكتور محمد سلامة – مدير عام الطب العلاجي، والدكتور مصطفى النعماني – مدير إدارة المستشفيات، وضمن خطة المديرية لمواصلة تطوير الخدمات الصحية وتقديم رعاية طبية متكاملة للمواطنين.

وقاد الفريق الطبي الدكتور أحمد موافي – مدير المستشفى، والدكتور أحمد سامي النعماني – رئيس قسم العظام، ومتابعة إعلامية للأستاذ محمد عبد الباري حيث تم إدخال المريضة لإجراء الجراحة التي شملت إصلاح وتهذيب الغضروف الهلالي المتهتك، مع عمل تثقيب للقرحة بالمفصل باستخدام المنظار الجراحي، وقد غادرت المريضة المستشفى بحالة صحية جيدة.

وقام بإجراء الجراحة الدكتور أحمد النعماني – رئيس قسم العظام، بمشاركة الدكتور أحمد فتحي – أخصائي جراحة العظام، وبمشاركة متميزة من فريق التخدير بقيادة الدكتور محمد جمال البلشي – استشاري التخدير ورئيس قسم العمليات، والدكتورة شروق – أخصائي التخدير.

وفي هذا السياق، أشاد الدكتور عمرو مصطفى محمود – وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بالأداء المتميز لفريق العمل بمستشفى بركة السبع، مع توجيه الشكر للأطقم الطبية المساعدة من الصيادلة، والأشعة، والتمريض، والفنيين، لدورهم الفعّال في إنجاح العمليات الجراحية.مؤكدًا أن إجراء هذا النوع من التدخلات الجراحية المتقدمة يعكس تطور مستوى الخدمة الطبية داخل المستشفيات العامة، ويُسهم في تخفيف العبء عن المرضى وتقليل الحاجة لتحويل الحالات للمستشفيات المتخصصة.

وأكد استمرار دعم المديرية لتطوير أقسام العظام وتوفير التجهيزات اللازمة، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومتطورة للمواطنين.

وأكدت إدارة مستشفى بركة السبع استمرار الطفرة في تطوير قسم العظام من خلال التعاقد مع نخبة من الاستشاريين المتخصصين، وتوفير أحدث المستلزمات الطبية والجراحية، مع توجيه الشكر للأطقم الطبية المساعدة من الصيادلة، والأشعة، والتمريض، والفنيين، لدورهم الفعّال في إنجاح العمليات الجراحية.

كما أكدت المستشفى جاهزيتها الكاملة لاستقبال الحالات الطارئة والكسور وأمراض العظام على مدار 24 ساعة.