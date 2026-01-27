عقوبات رادعة تواجه المتورطين في قيادة سيارات ذوي الهمم

يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات استخدام سيارات ذوي الهمم خصوصا بعد تحرك النواب للإفراج عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة المتكدسة داخل الموانئ والمناطق الاقتصادية والاستثمارية، رغم استيفائها لكافة الشروط القانونية.

عقوبة قيادة سيارة ذوي الهمم

نص قانون سيارات المعاقين على أن كل من خالف أحكام امتلاك سيارة مخصصة لذوى الهمم، يعاقب بسحب رخصة السيارة ورخصة مالكها ورخصة سائقها.

بالإضافة إلى إلزام كل من مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه، والتحفظ على رخصة قيادة السيارة الخاصة بالسائق إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة، وحظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها ويحظر استخدامها كسيارة أجرة أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجتين الأولى والثانية.

الإعاقات التي يسمح لأصحابها بالحصول على سيارة معاقين

في حالة تعرض الشخص لحادث كبير أو مرض معين نتج عنه بتر في الساق بحيث يصل البتر إلى الركبة.

أيضًا في حالة الإصابة بشلل الأطفال ولكنه لم يعان من مشاكل في عضلات الجسم.

في حالة إصابة الشخص بمرض الضمور في العضلات.

إضافة إلى إمكانية الحصول عليها في حالة الإصابة بأحد أنواع التشوهات في أطراف الجسم منذ الولادة.

كما يحصل عليها أيضًا في حالة التعرض لحادث أدي إلى قطع أحد الذراعين.