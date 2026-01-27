موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

حقق فريق الأهلي بقيادة مدربه الدنماركي ييس توروب الفوز ، بثلاثية مقابل هدف، على حساب نادي وادي دجلة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم، الثلاثاء، في إطار الجولة 16 من بطولة الدوري المصري الممتاز

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره أفريكانز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على دجلة.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

تنطلق مباراة الأهلي و أفريكانز يوم السبت المقبل 31 يناير، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.