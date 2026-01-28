أخبار أسوان: استعدادات مكثفة لشهر رمضان.. وبيانات تدريبية للتعامل مع الطوارئ بمديرية الصحة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان أبرزها :

محافظ أسوان يشدد للاستعداد الكامل لاستقبال شهر رمضان المعظم وتعزيز أرصدة السلع الأساسية

شدّد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية لضمان إستقبال شهر رمضان المعظم فى أجواء مستقرة ، وتوفير جميع السلع الأساسية والإستهلاكية والغذائية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتلبية إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية والإستراتيجية والغذائية ، ووفقاً لتعليمات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .

وأكد المحافظ على ضرورة أن يكون الشهر الفضيل شهر عمل وإنتاج وتكاتف بين مختلف الأجهزة التنفيذية بروح الفريق الواحد .

ووجه الدكتور إسماعيل كمال المسئولين بإغلاق أى منافذ أو معارض فى حالة عدم إلتزامتها بالتخفيضات على كافة السلع بنسبة 30 % ، وفى نفس الوقت يتم فتح معارض " أهلاً رمضان " بمراكز المحافظة ، ويتوازى معه مراجعة كافة المطاعم الخاصة بموائد الرحمن وإقامتها طبقاً لموافقة الوحدات المحلية بالمجان وبدون أى مقابل ووفقاً للضوابط والإشتراطات المنظمة ، وكذا التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومديرية التضامن لتوزيع الدعم الغذائى وكراتين المواد الغذائية على المستحقين .

جهود متنوعة

تنفيذ سيناريو محاكاة لتجربة الإخلاء الفوري لمديرية الصحة ضمن فعاليات المشروع التدريبى بأسوان

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء ماهر هاشم بالمتابعة اللحظية لإجراءات تنفيذ سيناريو محاكاة لتجربة الإخلاء الفوري لمديرية الصحة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، وذلك عقب إندلاع حريق مفاجئ بمبنى المديرية ، ويأتى ذلك إستكمالاً لفعاليات المشروع العملى والتدريبى (صقر163) .

وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية تعزيز التكامل بين جميع الأجهزة المعنية لضمان التعامل الفعّال مع أي أزمة محتملة .

وأشار المحافظ إلى أهمية إستمرار تنظيم مثل هذه التدريبات لضمان الجاهزية التامة والإختبار الدورى لفاعلية خطط الطوارئ الموضوعة وتحسين كفاءة العاملين في مختلف القطاعات لمواجهة أي تحديات .