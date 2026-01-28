قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي
روسيا والصين وإيران.. الاستخبارات الأمريكية تُشكّك في قطع فنزويلا العلاقات مع الخصوم
النائب العام يُحيل شكوى «المهن الطبية» للتحقيق في واقعة الإضرار بأموال الاتحاد
أشرف عبدالعزيز: زيزو سيحصل على 83 مليون جنيه من الزمالك.. وقرار الاتحاد «مسألة وقت»
أتمنى فشله.. أسطورة أرسنال يُعلّق على مستقبل ريال مدريد تحت قيادة «أربيلوا»
«أبو العينين»: «مدبولي» واحد من أفضل رؤساء الوزراء في تاريخ مصر المُعاصر
أبو العينين: «مدبولي» واجه تحديات صعبة بكفاءة ويمتلك خبرات سياسية واقتصادية كبيرة
لحظات ود وحب بين إلهام شاهين وماجدة الرومي على ضفاف النيل | شاهد
عضو بالشيوخ: إعداد قانون ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل بداية لحمايتهم
التعليم العالي تعلن عن 20 منحة بتمويل مشترك بين مصر وفرنسا
شوبير: الأهلي يتراجع عن إعارة عمر سيد معوض للبنك الأهلي
وكيل «أليو ديانج» يكشف كواليس العروض المُقدمة للاحتراف الأوروبي
محافظات

أخبار أسوان: استعدادات مكثفة لشهر رمضان.. وبيانات تدريبية للتعامل مع الطوارئ بمديرية الصحة

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان أبرزها :

محافظ أسوان يشدد للاستعداد الكامل لاستقبال شهر رمضان المعظم وتعزيز أرصدة السلع الأساسية

شدّد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية لضمان إستقبال شهر رمضان المعظم فى أجواء مستقرة ، وتوفير جميع السلع الأساسية والإستهلاكية والغذائية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتلبية إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية والإستراتيجية والغذائية ، ووفقاً لتعليمات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .

وأكد المحافظ على ضرورة أن يكون الشهر الفضيل شهر عمل وإنتاج وتكاتف بين مختلف الأجهزة التنفيذية بروح الفريق الواحد .

ووجه الدكتور إسماعيل كمال المسئولين بإغلاق أى منافذ أو معارض فى حالة عدم إلتزامتها بالتخفيضات على كافة السلع بنسبة 30 % ، وفى نفس الوقت يتم فتح معارض " أهلاً رمضان " بمراكز المحافظة ، ويتوازى معه مراجعة كافة المطاعم الخاصة بموائد الرحمن وإقامتها طبقاً لموافقة الوحدات المحلية بالمجان وبدون أى مقابل ووفقاً للضوابط والإشتراطات المنظمة ، وكذا التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومديرية التضامن لتوزيع الدعم الغذائى وكراتين المواد الغذائية على المستحقين .

جهود متنوعة

تنفيذ سيناريو محاكاة لتجربة الإخلاء الفوري لمديرية الصحة ضمن فعاليات المشروع التدريبى بأسوان

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء ماهر هاشم بالمتابعة اللحظية لإجراءات تنفيذ سيناريو محاكاة لتجربة الإخلاء الفوري لمديرية الصحة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، وذلك عقب إندلاع حريق مفاجئ بمبنى المديرية ، ويأتى ذلك إستكمالاً لفعاليات المشروع العملى والتدريبى (صقر163) .

وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية تعزيز التكامل بين جميع الأجهزة المعنية لضمان التعامل الفعّال مع أي أزمة محتملة .

وأشار المحافظ إلى أهمية إستمرار تنظيم مثل هذه التدريبات لضمان الجاهزية التامة والإختبار الدورى لفاعلية خطط الطوارئ الموضوعة وتحسين كفاءة العاملين في مختلف القطاعات لمواجهة أي تحديات .

اسوان اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان

