يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الأربعاء 28-1-2026.

أسعار الخضراوات

الطماطم من 5 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

البطاطس 5 من 11 جنيها للكيلو.

البصل الأبيض من 4 إلى 9 جنيهات للكيلو.

البصل الأحمر من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو.

الكوسة من 12 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

الجزر بدون عروش من 4 إلى 9 جنيهات للكيلو.

الفاصوليا من 25 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

الباذنجان البلدي من 10 إلى 15 جنيها للكيلو.

الباذنجان الرومي من 8 إلى 14 جنيها للكيلو.

الباذنجان الأبيض من 8 إلى 16 جنيهًا للكيلو.

الفلفل البلدي من 12 إلى 17 جنيهًا للكيلو.

الفلفل الألوان من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

الخيار البلدي من 9 إلى 15 جنيهًا للكيلو.

الخيار الصوب من 9 إلى 15 جنيهًا للكيلو.

الملوخية من 18 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

سبانخ من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو.

الكرنب من 4 إلى 5 جنيهات للواحدة.

القرنبيط من 3.5 إلى 5.5 جنيه للواحدة.



أسعار الفاكهة

البرتقال بلدي من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

اليوسفي من 5 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

الفرولة من 17 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

كانتلوب من 8 إلى 16 جنيها للكيلو.

الجريب فروت من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.

الجوافة من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.

العنب المستورد اصفر من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

برتقال أبو سرة من 10 إلى 16 جنيها للكيلو.

نبق من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

الرمان من 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

بلح أسواني من 15 إلى 37 جنيهًا للكيلو.