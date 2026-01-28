حبس المتهمين بالتعدي على شاب بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهمين بالتعدى على شاب واختطافه بشبرا الخيمة بعد ترويع المواطنين.



وشهدت منطقة أرض المحلاوى بمدينة شبرا الخيمة واقعة تعدى علي شاب واختطافه علي يد عاطلان وإطلاق أعيرة نارية لفرض السيطرة وترويع المواطنين.

بلاغا بالواقعة

توصلت تحريات مباحث قسم أول شبرا الخيمة الى قيام عاطلان هما "حمدى.م.إ.ع.ع" ٢١ سنة عاطل ونجل عمه "ابراهيم.ع.ع" ٢٢ سنة عاطل بالتعدى علي المجنى عليه شاب يدعى "يوسف سيد محمد" ٢٢ سنة واحداث اصابة المجنى عليه واختطافه علي دراجة نارية، وإطلاق أعيرة نارية لفرض السيطرة والبلطجة وترويع المواطنين والذهاب به الي مكان خاص بالمتهمين والتعدى عليه وتصويره.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبارشادهم تم ضبط السلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع المستخدم في الواقعة وداخله طلقة حية وتم تحرير محضر بالواقعة .