منها ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. الفرق المتأهلة لملحق دوري أبطال أوروبا
ما هي أفضل ليلة في العام.. القدر أم النصف من شعبان؟
سماع دوي إطلاق نار وانفجارات يضربان محيط مطار نيامي الدولي بالنيجر
انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر
كواليس أزمة عواد في معسكر الزمالك ليلة مباراة بتروجت.. فيديو
كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل
انفراد| على طريقة أفلام الأكشن.. لصوص يحفرون نفقا ويسرقون 3 غرف كهرباء بمستشفى بحلوان
الولايات المتحدة.. الحكم بالسجن 15 عامًا لمتهم بالتواطؤ مع إيران
تصعيد خطير بين واشنطن وطهران.. الحرس الثوري يهدد برد غير مسبوق
كاتب صحفي: ترامب يتعامل مع مصر باحترام واضح ويعتبر القاهرة ليست طرفا في صراعاته
حشد عسكري وتهديدات محتملة.. ماذا تريد واشنطن من طهران ؟
لدينا خطط لكل السيناريوهات.. الحرس الثوري الإيراني يرد على تصريحات ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مصر ضمن الدول المحركة لنمو مراكز البيانات والطاقة في إفريقيا

مصر
مصر
أ ش أ

أظهر أحدث تقرير أصدره مجلس الطاقة الإفريقي (AEC) أن تسارع التحول الرقمي في أفريقيا يضع مراكز البيانات في صميم مستقبل استراتيجيات الطاقة بالقارة، مع تزايد الطلب على الخدمات السحابية والاتصال الرقمي، ما يعيد تشكيل مشهد الطاقة والبنية التحتية في العديد من الدول، وتتصدرها مصر.

وأوضح المجلس - في تقريره "آفاق حالة الطاقة الأفريقية 2026" الصادر اليوم الأربعاء - أن مراكز البيانات مرشحة للعب دور محوري في إعادة تشكيل أسواق الكهرباء في أفريقيا، وذلك قبيل مناقشات مرتقبة خلال أسبوع الطاقة الأفريقي 2026، المقرر عقده فى 3 مارس المقبل.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على أنظمة الطاقة غير المنقطعة (UPS) الخاصة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات إلى 249 جيجاواط بحلول عام 2030، بينما سترتفع القدرة المركبة الإجمالية ، بما في ذلك أنظمة التبريد والمرافق المساندة، إلى 374 جيجاواط. ويشكل تأمين إمدادات كهرباء موثوقة تحدياً رئيسياً لأفريقيا في ظل النمو السريع لاستخدام الهواتف المحمولة والخدمات السحابية وانتشار الإنترنت.

وقال نجي أييوك، الرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة الإفريقي: "لم تعد مراكز البيانات مجرد قصة تكنولوجية، بل أصبحت قصة طاقة.

 وإذا نجحت أفريقيا في وضع الإطار الصحيح لقطاع الكهرباء، فإن البنية التحتية الرقمية قادرة على جذب الاستثمارات وتعزيز الشبكات وتسريع النمو الشامل".

وأشار التقرير إلى أن الطلب على الكهرباء في أفريقيا مرشح للارتفاع من نحو 1,028 تيراواط/ساعة في 2025 إلى 2,291 تيراواط/ساعة بحلول 2050، رغم أن استهلاك الفرد من الكهرباء لا يزال أقل بكثير مقارنة بالمناطق الأخرى. كما شهدت القارة تحولاً ملحوظاً نحو الطاقة المتجددة، مع تعاقد الحكومات على نحو 25 جيجاواط حتى عام 2024، إضافة إلى 11 جيجاواط عبر اتفاقيات شراء خاصة.

ورغم أن حصة إفريقيا من القدرة العالمية لتغذية مراكز البيانات لا تتجاوز 1% حالياً، يتوقع التقرير أن تنمو هذه القدرة بمعدل سنوي مركب يبلغ 9% بين 2024 و2030، لتصل إلى نحو 2 جيجاواط بنهاية العقد.

وأكد المجلس أن تطوير البنية التحتية السحابية في أسواق رئيسية مثل مصر وجنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا يمكن أن يسرّع النمو الاقتصادي ويدعم التحول الرقمي على مستوى القارة، مشيراً إلى أن هذه الدول تقود التحول، مع تحول مراكز البيانات إلى عملاء مستقرين وطويلي الأجل لمنتجي الطاقة.

وأضاف التقرير أن استثمارات أفريقيا في تقنيات الطاقة النظيفة بلغت 34 مليار دولار خلال الفترة 2020-2025، استحوذت الطاقة الشمسية على 52% منها، وطاقة الرياح البرية على 25%، بينما من المتوقع أن يشكل الغاز الطبيعي 45% من إجمالي توليد الكهرباء بحلول 2050، رغم التحديات المرتبطة بالبنية التحتية وسلاسل الإمداد.

وفي السياق، أشار المجلس إلى أن مراكز البيانات تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الابتكار التكنولوجي وتحسين الكفاءة البيئية، مع توجه المشغلين العالميين إلى الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة وحلول التخزين المتقدمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

محافظ القاهرة

عبر هذا الرابط .. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل

هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

ترشيحاتنا

تشاومى

اقتصادي بأداء قوي.. تفاصيل أحدث محمول لتشاومى العالمية

هوندا بايلوت

الكشف عن أسعار هوندا Pilot 2027 بتحديثاتها جديدة

مواصفات هاتف موتورولا سيجنتشر

“قاتل الفلاجشيب”.. موتورولا تغزو الأسواق بهاتف سيجنتشر |إليك أهم مواصفاته

بالصور

بعد صورها المفبركة ولجوئها للقضاء.. 10 اطلالات لـ ياسمين عبد العزيز

بالشبيكة الجرىء.. هيفاء وهبي فى أسبوع الموضة في باريس للأزياء2027

سعر هيونداي ماتريكس 2010 المُستعملة

BYD تدرس التوسع في الهند للطلب المتزايد على السيارات الكهربائية

فيديو

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

حماس

توماس راسل: نزع سلاح حماس وضمان الأمن وتخفيف الأزمة الإنسانية عناصر معقدة في المرحلة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

