المستشار الألماني: مستعدون للدفاع عن أنفسنا إذا لزم الأمر
3.76 مليون فدان.. الزراعة تزف بشري بشأن مساحات القمح
من أخطر التهديدات الوبائية.. حقيقة انتشار فيروس نيباه في روسيا
بعد انسحاب 5 مرشحين واستبعاد آخر.. البدوي يواجه سري الدين على رئاسة الوفد
الصين توجه طلبا عاحلا إلى روسيا والولايات المتحدة
المستشار الألماني يطالب الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم
الصحة: التدخلات الجراحية غير الضرورية ترفع مخاطر وفيات الأمهات وحديثي الولادة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق بمنطقة الزرايب
إطلاق ماكينات إلكترونية لتجديد رخص القيادة وبدل الفاقد.. فيديو
حمدي قوطة يعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد.. تفاصيل
سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. شعبة الدواء تكشف مفاجأة للمواطنين
الأهلي يغادر لـ تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا
أخبار العالم

الجيش الفنزويلي يعلن ولاءه للرئيسة الانتقالية ديلسي رودريجيز

القسم الخارجي

أعلن الجيش الفنزويلي، أمس الأربعاء، ولاءه الكامل للرئيسة الانتقالية ديلسي رودريجيز، التي تولت السلطة عقب الإطاحة بالرئيس السابق نيكولاس مادورو في عملية عسكرية أمريكية مطلع الشهر الجاري.

وقال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، في رسالة صوتية نشرت عبر حسابه على موقع “إنستجرام”: «أدعو إلى الدعم الكامل للرئيسة ديلسي رودريجيز، وأحث الجميع على إدراك أهمية الولاء والتماسك في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا».

ولاء المؤسسة العسكرية

وتولت رودريجيز رسميًا قيادة القوات المسلحة الفنزويلية في وقت لاحق من اليوم نفسه، في خطوة تمنحها جميع صلاحيات الرئاسة. 

وخلال مراسم التسليم، أكد لوبيز أن القوات المسلحة الفنزويلية بكامل تشكيلاتها «تعترف وتؤدي قسم الولاء» للرئيسة الانتقالية.

وكان الجيش قد أبدى دعمه لرودريجيز منذ الأيام الأولى لتوليها المنصب، خاصة أنها شغلت سابقًا منصب نائب الرئيس في عهد مادورو.

وينظر إلى هذا الإعلان العلني للولاء من قبل المؤسسة العسكرية، التي تعد عامل الحسم الرئيسي في موازين السلطة داخل فنزويلا، على أنه تطور سياسي بالغ الأهمية.

وكانت القوات الأمريكية قد ألقت القبض على مادورو وزوجته سيليا فلوريس خلال عملية عسكرية نُفذت في 3 يناير الجاري، قبل نقلهما خارج البلاد. 

ويواجه مادورو منذ ذلك الحين اتهامات في نيويورك تتعلق بجرائم مرتبطة بالاتجار بالمخدرات.

وأدت ديلسي رودريجيز اليمين الدستورية رئيسةً انتقالية في 5 يناير، وكانت حتى ذلك الحين تعد من أكثر الشخصيات ولاءً ضمن الدائرة المقربة من مادورو.

كما أدانت عملية اعتقاله من قبل الولايات المتحدة، ووصفتها بأنها «انتهاك صارخ للقانون الدولي».

ورغم ذلك، تبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نبرة تصالحية تجاه القيادة الحالية في كاراكاس، حيث تُعد رودريجيز المسئول الفنزويلي الرئيسي الذي يقود المحادثات مع واشنطن، لا سيما في الملفات المتعلقة بإدارة احتياطيات النفط الضخمة التي تمتلكها فنزويلا، والتي تُعد من الأكبر عالميًا.

