طلب إحاطة من النائب حازم حمادي لسرعة إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية
الطريق إلى المونديال يبدأ بالشباب.. حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات |تفاصيل
برعاية الرئيس السيسي وحضور الإمام الأكبر.. الأزهر يعقد مؤتمرا دوليا لدعم حقوق المرأة
ألمانيا تدعو لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
مستقبل النادي أهم.. «شوبير» يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي
روسيا تدعو جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الزمالك يرفع شعار «لا للرحيل المجاني» في ميركاتو الشتاء
الأهلي يتحمل تكاليف إعارة جراديشارد في الدوري المجري
رسائل للمُرشحين| اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تعقد مؤتمراً صحفياً مهماً.. اليوم
آخر موعد 5 فبراير.. سجل بياناتك على رابط استمارة الثانوية العامة 2026
الهند: 4 مدارس في العاصمة نيودلهي تتلقى تهديدات إلكترونية بوجود قنابل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الصين تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة

أ ش أ

دعت الصين إلى بذل جهود لتعزيز وقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الخميس، عن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونج، قوله خلال مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، إن أكثر من ثلاثة أشهر مضت منذ التوصل إلى المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. 

ومع ذلك، لا تزال الضربات العسكرية مستمرة ويستمر عدد الضحايا المدنيين في الارتفاع، مشيرا إلى أن الصين تدعو جميع الأطراف، وخاصة إسرائيل، إلى الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار والعمل نحو وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

وأضاف "فو" أن الوضع في الضفة الغربية لا يزال متوترا مع استمرار إسرائيل في توسيع المستوطنات والتغاضي عن عنف المستوطنين، مؤكدا أنه يجب على إسرائيل أن توقف أنشطة الاستيطان فورا وتكبح عنف المستوطنين.

وشدد المبعوث الصيني على أنه من الضروري التخفيف من معاناة المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى الأراضي المحتلة.

وأفاد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة بأن الوضع الإنساني في غزة لا يزال في غاية السوء، مضيفًا أن الصين تحث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وفتح جميع المعابر الحدودية، ورفع القيود المفروضة على الوصول الإنساني، ووقف قمع الوكالات الإنسانية.

وأشار إلى أنه جرى مؤخرًا هدم مجمع تابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية بالقوة، معربا عن قلق الصين البالغ إزاء هذا التطور.

وأكد أن على إسرائيل التزاما بضمان الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الأونروا وضمان سير عملياتها الطبيعية.

وأوضح "فو" أن ترتيبات ما بعد الصراع في غزة ينبغي دفعها قدما بحكمة وبصورة منظمة، وبما يتماشى مع حل الدولتين.

وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة إن "غزة هي وطن الشعب الفلسطيني، وترتيبات ما بعد الصراع فيها أهمية بالغة للتسوية السياسية للقضية الفلسطينية. وأي ترتيبات تتعلق بمستقبل غزة يجب أن تلتزم بمبدأ حكم الفلسطينيين لفلسطين، وتحترم إرادة الشعب الفلسطيني، وتأخذ في الاعتبار المخاوف المشروعة لدول الشرق الأوسط، وأن تكون منسجمة مع حل الدولتين".

وأضاف أن "الصين ستواصل دعم الدور القيادي لفلسطين في إدارة الحكم لما بعد الصراع في غزة".

وأكد "فو" أن مجلس الأمن، باعتباره الجهة التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين، ينبغي أن يواصل متابعة الوضع في غزة وترتيبات ما بعد الصراع فيها عن كثب وأن يضطلع بدوره الواجب في هذا الشأن.

