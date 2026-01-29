قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ البنك المركزي : أحبطنا عمليات احتيالية بـ4 مليارات جنيه في 2025
قافلة تجوب الأندية الرياضية للتوعية بأضرار المخدرات
زلزال يضرب طهران .. الاتحاد الأوروبي يصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
صفقة أمريكية لتفادي الإغلاق الحكومي بشروط جديدة
المغرب يستأنف على عقوبات كاف بعد نهائي أمم إفريقيا
بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس
سعر الدولار مساء اليوم 29-1-2026
الصحة توجه بوضع خطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي
نقابة المهن التمثيلية: نقل الفنان محيي إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين
20 % من نفط العالم تحت التهديد.. مناورات إيرانية بالذخيرة الحية في مضيق هرمز
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على إضافة الحرس الثوري الإيراني لقائمة المنظمات الإرهابية
محافظة القدس: سياسة إسرائيلية لسلب الأراضي ومصادرة الجغرافيا الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن يناقش مقترحا لإطلاق مسابقة لريادة الأعمال والشركات الناشئة على مستوى الجمهورية

مستقبل وطن
مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

عقدت أمانة ريادة الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب نادر الداجن ، اجتماعاً تنظيمياً مع أمنائها في المحافظات، لمناقشة الرؤى والمقترحات لوضع خطة عمل الفترة المقبلة للأمانة، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة ريادة الأعمال المركزية.

من جانبه، أكد النائب نادر الداجن ، أمين ريادة الأعمال المركزي، أن الفترة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود، لاسيما بعد انتهاء الاستحقاقات الانتخابية.

وأشار "الداجن"، إلى أهمية  التنسيق بين أمانات ريادة الأعمال بالمحافظات مع الأمانة المركزية،  بما يسفر عن خروج تصور متكامل وأفكار ومقترحات لعمل الأمانة خلال الفترة المقبلة.

وتطرق الاجتماع لمناقشة تصور مقترح مبدئي لمسابقة مستقبل وطن لريادة الأعمال والشركات الناشئة على مستوى الجمهورية، والتي تستهدف إظهار قدرات المصريين خاصة الشباب الإبداعية والرائدة، وذلك تنفيذا للمستهدافات التنموية ورؤية القيادة السياسية واستراتيجية الحزب.

وشهد الاجتماع تفاعلًا ونقاشًا بين الحضور حول آليات العمل وخطط التحرك المقبلة، مؤكدين على أهمية التنسيق والعمل الجماعي لضمان تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لأمانة ريادة الأعمال وفقًا لرؤية الحزب.

مستقبل وطن حزب مستقبل وطن النائب نادر الداجن نادر الداجن مسابقة مستقبل وطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

أصحاب المعاشات

رفع سن المعاش إلى 65 سنة في هذا الموعد طبقا لقانون التأمينات

بيع نتيجة الاعدادية

ادفع عشان تاخدها .. بيع نتيجة الإعدادية بالقاهرة والجيزة على بوابة التعليم الأساسي

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أضرار طرقعة المفاصل على صحتها .. معدن في المياه يصيبك بالزهايمر

غارات جوية

أوكرانيا .. مقتل 3 أشخاص وأصابة آخر في هجوم روسي بطائرات مسيرة

حساسية الصدر

ابعد عنها.. أشياء غير متوقعة تسبب حساسية الصدر

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار بالزقازيق لمتابعة منظومة الرعاية الصحية والعلاجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكثر أنواع اللحوم فائدة للصحة مع أصناف يجب الحذر منها

اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا

محافظ الشرقية يتفقد طريق الجمباز لتهيئته كمحور بديل لإيجاد السيولة المرورية بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للاطمئنان على جاهزية المستشفيات .. محافظ الشرقية يتفقد مبرة الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

موائد الإفطار

الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان.. فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد