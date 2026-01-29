مستقبل وطن يناقش مقترحا لإطلاق مسابقة لريادة الأعمال والشركات الناشئة على مستوى الجمهورية

عقدت أمانة ريادة الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب نادر الداجن ، اجتماعاً تنظيمياً مع أمنائها في المحافظات، لمناقشة الرؤى والمقترحات لوضع خطة عمل الفترة المقبلة للأمانة، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة ريادة الأعمال المركزية.

من جانبه، أكد النائب نادر الداجن ، أمين ريادة الأعمال المركزي، أن الفترة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود، لاسيما بعد انتهاء الاستحقاقات الانتخابية.

وأشار "الداجن"، إلى أهمية التنسيق بين أمانات ريادة الأعمال بالمحافظات مع الأمانة المركزية، بما يسفر عن خروج تصور متكامل وأفكار ومقترحات لعمل الأمانة خلال الفترة المقبلة.

وتطرق الاجتماع لمناقشة تصور مقترح مبدئي لمسابقة مستقبل وطن لريادة الأعمال والشركات الناشئة على مستوى الجمهورية، والتي تستهدف إظهار قدرات المصريين خاصة الشباب الإبداعية والرائدة، وذلك تنفيذا للمستهدافات التنموية ورؤية القيادة السياسية واستراتيجية الحزب.

وشهد الاجتماع تفاعلًا ونقاشًا بين الحضور حول آليات العمل وخطط التحرك المقبلة، مؤكدين على أهمية التنسيق والعمل الجماعي لضمان تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لأمانة ريادة الأعمال وفقًا لرؤية الحزب.