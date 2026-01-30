إنقاذ حالتي جلطة مخية بأحدث بروتوكولات العلاج بمستشفى قويسنا المركزي

في إنجاز طبي جديد يُضاف إلى سجل النجاحات بالقطاع الصحي بمحافظة المنوفية، نجح الفريق الطبي بمستشفى قويسنا المركزي في محافظة المنوفية في إنقاذ حالتين مصابتين بجلطات حادة بالمخ، وذلك باستخدام عقار الميتاليز (Tenecteplase)، أحد أحدث الأدوية المستخدمة عالميًا في علاج السكتات الدماغية، داخل وحدة الطوارئ بالمستشفى، بما ساهم في سرعة التدخل وإنقاذ حياة المرضى.

وشملت الحالات سيدة تبلغ من العمر 76 عامًا، حضرت إلى قسم الطوارئ تعاني من خذل تام بالجانب الأيمن من الجسم، مع فقدان القدرة على النطق وصعوبة بالبلع، وذلك خلال ساعتين من بداية ظهور الأعراض.

والحالة الثانية سيدة تبلغ من العمر 45 عامًا، حضرت إلى الطوارئ في تمام الساعة 2 فجرًا، تعاني من ضعف بالجانب الأيسر من الجسم وصعوبة بالبلع.

وبعد توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، تم تشخيص الحالتين على أنهما جلطة حديثة بالمخ، وعلى الفور تم اتخاذ القرار الطبي بإعطاء عقار الميتاليز (Tenecteplase) داخل وحدة الطوارئ، في إطار بروتوكولات العلاج السريع للسكتات الدماغية.

وقد أظهرت الحالتان تحسنًا ملحوظًا خلال أقل من ساعة من إعطاء العقار، وتم نقلهما إلى وحدة العناية المركزة لاستكمال المتابعة الطبية والفحوصات اللازمة، وحالتهما حاليًا مستقرة.

وأشاد الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل الوزارة بسرعة الاستجابة وكفاءة الأداء من الفريق الطبي بمستشفى قويسنا المركزي، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس الجهود المبذولة لتطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية داخل مستشفيات المحافظة، وحرص الفرق الطبية على إنقاذ حياة المرضى والتعامل الفوري مع الحالات الحرجة.

ووجّه وكيل الوزارة خالص الشكر والتقدير للفريق الطبي والتمريضي المشارك في إنقاذ الحالتين، مشددًا على استمرار دعم الوزارة والمديرية للمنشآت الصحية وتوفير أحدث سبل العلاج والتدريب المستمر للكوادر الطبية.