الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن
بالأسعار.. مقارنة بين جيلي GX3 Pro وجاك JS2 | الأرخص في مصر
دراسة حديثة تثير الجدل .. ما العمر الحقيقي للهرم الأكبر؟ ليس كما نعتقد
برشلونة يمدد عقد نجمه حتى عام 2031
يمامة يغيب عن انتخابات رئاسة الوفد .. ويترك الحزب بدون كشف حساب لفترته
أزمة مفاجئة .. سلطات الاحتلال تطالب الإسرائيليين بالبقاء في المنازل 3 أيام
لحظة خروج السيد البدوي من مقر حزب الوفد وسط هتافات أنصاره .. شاهد
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتقال قيادي في حماس من رفح الفلسطينية
مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو
فوضى في تيجراي الإثيوبية.. تعليق الرحلات ونزوح جماعي ووقف الخدمات المصرفية
التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس
تراجع 7200 جنيه في يوم.. الجنيه الذهب يهبط في ختام تعاملات اليوم الجمعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إنقاذ حالتي جلطة مخية بأحدث بروتوكولات العلاج بمستشفى قويسنا المركزي

مستشفيات المنوفية
مروة فاضل

في إنجاز طبي جديد يُضاف إلى سجل النجاحات بالقطاع الصحي بمحافظة المنوفية، نجح الفريق الطبي بمستشفى قويسنا المركزي في محافظة المنوفية في إنقاذ حالتين مصابتين بجلطات حادة بالمخ، وذلك باستخدام عقار الميتاليز (Tenecteplase)، أحد أحدث الأدوية المستخدمة عالميًا في علاج السكتات الدماغية، داخل وحدة الطوارئ بالمستشفى، بما ساهم في سرعة التدخل وإنقاذ حياة المرضى.

وشملت الحالات سيدة تبلغ من العمر 76 عامًا، حضرت إلى قسم الطوارئ تعاني من خذل تام بالجانب الأيمن من الجسم، مع فقدان القدرة على النطق وصعوبة بالبلع، وذلك خلال ساعتين من بداية ظهور الأعراض.

والحالة الثانية سيدة تبلغ من العمر 45 عامًا، حضرت إلى الطوارئ في تمام الساعة 2 فجرًا، تعاني من ضعف بالجانب الأيسر من الجسم وصعوبة بالبلع. 

وبعد توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، تم تشخيص الحالتين على أنهما جلطة حديثة بالمخ، وعلى الفور تم اتخاذ القرار الطبي بإعطاء عقار الميتاليز (Tenecteplase) داخل وحدة الطوارئ، في إطار بروتوكولات العلاج السريع للسكتات الدماغية.

وقد أظهرت الحالتان تحسنًا ملحوظًا خلال أقل من ساعة من إعطاء العقار، وتم نقلهما إلى وحدة العناية المركزة لاستكمال المتابعة الطبية والفحوصات اللازمة، وحالتهما حاليًا مستقرة.

وأشاد الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل الوزارة بسرعة الاستجابة وكفاءة الأداء من الفريق الطبي بمستشفى قويسنا المركزي، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس الجهود المبذولة لتطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية داخل مستشفيات المحافظة، وحرص الفرق الطبية على إنقاذ حياة المرضى والتعامل الفوري مع الحالات الحرجة.

ووجّه وكيل الوزارة خالص الشكر والتقدير للفريق الطبي والتمريضي المشارك في إنقاذ الحالتين، مشددًا على استمرار دعم الوزارة والمديرية للمنشآت الصحية وتوفير أحدث سبل العلاج والتدريب المستمر للكوادر الطبية.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية مستشفيات المنوفية صحة المنوفية

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

كريستال بالاس

ماتيتا يغيب عن مباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي لاحتمال انتقاله

مراقب الاتحاد الدولي

مراقب الاتحاد الدولي يشيد بتنظيم مصر لكأس العالم للسلاح للناشئين

اليو ديانج

أليو ديانج في فالنسيا الإسباني بعد كأس العالم .. تفاصيل

ألم العصب الخامس في الوجه| نوبات مؤلمة تشبه الصدمات الكهربائية وطرق علاج حديثة

ما هو العصب الخامس
لماذا يعود الوزن بسرعة بعد التوقف عن حقن التخسيس؟.. دراسة تكشف السبب

السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
القهوة تتفوق على الشاي.. فوائد صحية ومزاج أفضل | ما الجديد؟

من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
مصطفى بكري

مصطفى بكري: الرئيس وجه رسائل مهمة وحاسمة بشأن بناء الإنسان والتعليم.. فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأوضاع مستقرة والسلع موجودة | أبرز تصريحات الرئيس اليوم من الأكاديمية العسكرية .. فيديو

حسام موافي

أنا برئ منهم.. حسام موافي: هناك أشخاص يستغلون اسمي للترويج لأدوية

