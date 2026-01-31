قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 مستويات.. أسعار رحلات عمرة وزارة التضامن خلال شهر شعبان
تلميحات بعقوبات أكبر .. ماذا قال نجوم الكرة عن أزمة إمام عاشور فى الأهلي ؟
بعد إعلان ترامب | اضطراب في وول ستريت وصعود الدولار وتذبذب الذهب
حسام عبدالغفار: توجيهات رئاسية تضع صحة المواطن في صدارة أولويات الدولة
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
رفض أي تدخلات خارجية.. مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
متحدث الصحة: الكشف المبكر عن الأمراض أولوية رئاسية لحماية صحة المواطنين
مش إمام عاشور.. شوبير يكشف كواليس بيان الاعتذار إلى الأهلي وجماهيره
الصحة: فحص 4.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج
وزير الخارجية يجري اتصالات مع إيران وواشنطن وقطر وتركيا وعُمان لاحتواء التصعيد
بعد شائعة وجود مبيدات غير صالحة في الخضروات والفاكهة.. هذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
أسعار العملات العربية اليوم السبت 31-1-2026 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منهم أحمد حلمي ومحمد هنيدي.. نجوم دراما رمضان الإذاعية

أحمد حلمي
أحمد حلمي
أحمد إبراهيم

رغم أن المنافسة الأكبر على الشاشة الفضية، إلا أن هناك منافسة شرسة أيضا لا يمكن إغفالها عبر أثير الإذاعة، والتى تشهد بث عدد من مسلسلات رمضان 2026، والذى يشارك فيه نجوم كبار منهم أحمد حلمى ومحمد هنيدي وأكرم حسنى.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز هذه المسلسلات التى تم التعاقد عليها لبثها فى رمضان المقبل. 

مسلسل “أخطر خطير” 

طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي للمسلسل الإذاعي «أخطر خطير»، في خطوة فنية جديدة تؤكد حضور الفنان محمد هنيدي على المستوى الإذاعي.

ويقدم هنيدي خلال موسم رمضان 2026 تجربة صوتية كوميدية مختلفة، تعتمد على الأداء الصوتي والإيقاع السريع، من خلال 30 حلقة تُعرض عبر شبكة راديو النيل.

المسلسل يقدم قصة لايت كوميدي تمزج بين المواقف الساخرة والتفاصيل اليومية القريبة من الجمهور، دون الاعتماد على الصورة، ما يمنح المستمع مساحة أكبر للخيال والتفاعل.

ويشارك في البطولة نخبة من الفنانين: محمد هنيدي، والفنانة سوسن بدر، والفنان علاء مرسي، ومن تأليف وإخراج صفي الدين حسن.

مسلسل “الإسكندر الأصغر” 

بينما نشر الفنان حسن الرداد عبر صفحته الرسمية على تطبيق الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، صورة أثناء تسجيل مسلسله الإذاعي الجديد" الإسكندر الأصغر".

مسلسل “الإسكندر الأصغر” من تأليف أحمد درويش، ومن إخراج تامر حسني، ومقرر عرضه على الإذاعة المصرية خلال شهر رمضان الكريم.

مسلسل “هبد فى هبد” 

كما بدأ الفنان مصطفي غريب تسجيل مسلسله الإذاعي الجديد "هبد في هبد"، والمقرر إذاعته خلال شهر رمضان الكريم.

من ناحية أخرى، يخوض الفنان مصطفى غريب الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل “هي كيميا”.

مسلسل “المتر براءة”

يستعد الفنان أحمد فهمي، والفنانة جيهان الشماشرجي، للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل 2026، من خلال المسلسل الإذاعي “المتر براءة”.

المسلسل الإذاعي “المتر براءة”، سيذاع عبر إذاعة ميجا FM، والعمل من بطولة أحمد فهمي، وجيهان الشماشرجي، وإسماعيل فرغلي، والعمل من تأليف محمد علي منصور، ومن إخراج صفي الدين حسن.

مسلسل “سنة أولى جواز” 

بينما يستعد الفنان أحمد حلمي للعودة إلى جمهوره في موسم رمضان 2026، ولكن هذه المرة عبر الإذاعة، من خلال مسلسل إذاعي جديد يحمل عنوان «سنة أولى جواز»، والمقرر عرضه عبر مجموعة إذاعات راديو النيل.

ويشارك حلمي بطولة العمل الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، إلى جانب كوكبة من النجوم تضم عماد رشاد، وعارفة عبد الرسول، وليلى عز العرب، في تجربة إذاعية تجمع بين الكوميديا والمواقف الإنسانية، وتتناول تفاصيل الحياة الزوجية في عامها الأول بروح خفيفة وقريبة من الجمهور.

مسلسل “ساعة شيطان”

ويشارك دياب فى المسلسل الإذاعي “ساعة شيطان” ضمن الخريطة الرمضانية لمحطة راديو إنرجي 92.1.

المسلسل من تأليف حامد الشراب ومصطفى عسكر، وإخراج زهرة رامي، مدير إدارة الإنتاج الدرامي في إنرجي.

وعبر دياب عن سعادته بالظهور عبر محطة راديو إنرجي في رمضان بحضور المدير التنفيذي للإذاعة عايدة سعودي.

مسلسل “فات المعاش” 

وأخيرا، تعاقد الفنان أكرم حسني على المسلسل الإذاعي “فات المعاش” في رمضان 2026، عبر محطة راديو إنرجي 92.1. 

مسلسل أكرم حسني في رمضان من تأليف مصطفى عسكر وحامد الشراب، وإخراج زهرة رامي، مدير إدارة الإنتاج الدرامي في إنرجي. 

التعاقد تم بحضور المدير التنفيذي للإذاعة عايدة سعودي.

وعبر أكرم حسني عن سعادته بالتعاون مع محطة راديو إنرجي.  

وتستعد محطة راديو إنرجي لخوض السباق الرمضاني بخريطة برامجية ودرامية تحمل الكثير من المفاجآت للمستمعين.

محمد هنيدي أحمد حلمى أكرم حسنى حسن الرداد مصطفي غريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

إمام عاشور

طبيب الراحل إيهاب جلال ينقذ إمام عاشور .. تفاصيل ليلة سفر الأهلي إلى تنزانيا

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

سعر الذهب

أقل سعر ذهب اليوم 31-1-2026

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

أيمن أشرف

أيمن أشرف يعلن اعتزال كرة القدم ويكشف أسباب قراره

ترشيحاتنا

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. ضوابط جديدة لتقسيم المناطق السكنية لتحديد قيمة الزيادة

القولون العصبي

بعد سحب 4 تشغيلات لأشهر أدوية القولون العصبي.. هذه عقوبة غش الدواء

مجلس النواب

طلب إحاطة بشأن السياسات الحكومية المتعلقة بزيادة مقابل حق الانتفاع وإيجارات أراضي المنيا

بالصور

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد