اقتصاد

سعر عيار 21 اليوم 1-2-2026

محمد يحيي

استقر سعر أشهر أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 1-2-2026 داخل محلات الصاغة المصرية من دون أي تغيير.

أشهر عيار ذهب اليوم

وتضمن آشهر أعيرة الذهب اليوم وهو من عيار 21 الأكثر تداولًا داخل محلات الصاغة في مصر.

اسعار الذهب البوم

آخر تحديث لسعر عيار 21

تضمن آخر تحديث سجله سعر عيار21 الأكثر انتشاراً نحو 6620 جنيها للبيع و 6670 جنيها للشراء.

ثبات سعر الذهب

ويستمر استقرار سعر الذهب داخل محلات الصاغة بعد نزيف تعرض له أمس في تداولات المساء.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

تحركات الذهب

وهوى سعر جرام الذهب نحو 180 جنيها جديدة أمس على مستوي محلات الصاغة المختلفة.

اسعار الذهب اليوم

وبلغ إجمالي ما فقده سعر الذهب في يومين ما يقارب من 1000 جنيه من قيمته بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 6620 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7565 جنيها للبيع و 7622 جنيها للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار21 الأكثر انتشاراً نحو 6620 جنيها للبيع و 6670 جنيها للشراء.

أسعار الذهب اليوم

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشار نحو 5674 جنيها للبيع و 5717 جنيها للشراء.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4413 جنيها للبيع و 4446 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 52.96 ألف جنيه للبيع و 53.36 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4891 دولار للبيع و 4893 دولار للشراء.

اسعار الذهب اليوم

الذهب في السوق المحلية

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم، السبت 31 يناير 2026، تراجعًا ملحوظًا بعد تقلبات قوية في الأسواق العالمية، وسط متابعة المستثمرين والمتعاملين لحظة بلحظة. 

وأثرت حركة البيع والشراء على الأسعار المحلية بشكل مباشر، حيث لوحظ ميل للانخفاض في أعيرة الذهب الأعلى مع استمرار الطلب على الأعيرة الأكثر تداولًا.

أسعار الذهب اليوم الاثنين

سجلت الأسعار تغيرات متفاوتة بين الأعيرة المختلفة، مع ميل عام للانخفاض في أعيرة الذهب الأعلى والأكثر تداولًا، وهو ما يعكس تأثير التذبذب في الأسواق العالمية وأسعار الدولار على السوق المحلية. 

كما شهدت محلات الصاغة بعض الفروق في المصنعية حسب الموقع ونوعية الخدمة المقدمة.

