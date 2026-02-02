أسعار صرف الدولار في البنوك اليوم الإثنين

استقرت أسعار الدولار في البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين 2 فبراير 2026، وسجل سعر الدولار في البنك المركزى المصري 47.06 جنيه للشراء، و47.19 للبيع .

أسعار صرف الدولار اليوم في البنوك



وسجل سعر صرف الدولار اليوم الإثنين في بنك الإسكندرية 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك البركة، 47.05 جنيه للشراء، و47.15 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

أما سعر الدولار في بنك مصر سجل اليوم الإثنين

- 47.10جنيه للشراء.

- 47.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية:



- 47.30جنيه للشراء.

- 47.40 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 47.10 جنيه للشراء.

- 47.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول

- 47.05 جنيه للشراء.

- 47.15 جنيه للبيع.

أما سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان فقد سجل

- 47.10 جنيه للشراء.

- 47.20 جنيه للبيع.