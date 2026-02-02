قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتراحات برلمانية لمضاعفة إيرادات الدولة بلا ضرائب جديدة
رضا عبد العال: المنتخب مع حسام حسن لم يقدم الأداء المنتظر ويلعب بطريقة "حلق حوش"
الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصرى على الجنسية
الرئيس الصيني يدعو لاعتماد اليوان عملة احتياط عالمية
القاهرة الإخبارية: مصر استقبلت منذ اندلاع الأزمة في 2023 أكثر من 8 آلاف مصاب فلسطيني
مدرب كامويش السابق يشيد بصفقة الأهلي الجديدة
رئيس الأركان الإيرانية: نحن على أتم استعداد للمواجهة والرد بطريقة انتقامية
مصادر: إسرائيل تنتظر وثيقة أمريكية منظمة بآلية تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
فتح معبر رفح.. طوارئ بمستشفيات سيناء لاستقبال مصابي غزة
مهاجم الأهلي : طموحنا التتويج بدورى أبطال أفريقيا
بث مباشر.. تشغيل معبر رفح بشكل رسمي
غرامة وحبس 6 أشهر.. عقوبة امتناع موظف عام عن العمل
اقتصاد

أسعار صرف الدولار في البنوك اليوم الإثنين

الدولار
أمل مجدى

استقرت أسعار الدولار في البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين 2 فبراير 2026، وسجل سعر الدولار في البنك المركزى المصري 47.06 جنيه للشراء،  و47.19 للبيع .

أسعار صرف الدولار اليوم في البنوك


وسجل سعر صرف الدولار اليوم الإثنين في بنك الإسكندرية   47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك البركة، 47.05 جنيه للشراء، و47.15 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه  للبيع.

أما سعر الدولار في بنك مصر سجل اليوم الإثنين 
- 47.10جنيه للشراء.

- 47.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية:


- 47.30جنيه للشراء.
- 47.40 جنيه  للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"
- 47.10 جنيه للشراء.

-  47.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول
- 47.05 جنيه للشراء.
- 47.15 جنيه للبيع.

أما سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان فقد سجل 
- 47.10 جنيه للشراء.
- 47.20 جنيه للبيع.

