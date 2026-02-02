الصحة: 12 ألف طبيب و300 سيارة إسعاف لاستقبال المرضى الفلسطينيين

علق الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على بدء استقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين بعد تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح وعودة فلسطينيين من مصر إلى غزة .

وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" مصر لها دور إنساني كبير لتقديم الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة ".



وأضاف حسام عبد الغفار :" مصر لاعب أساسي في كل ما يتعلق بتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وهذا توجه دولة وشعب ".

وتابع حسام عبد الغفار :" هناك استعدادات صحية في 150 مستشفى على مستوى الجمهورية لاستقبال المصابين الفلسطينيين ولدينا أسطول مكون من 250 لـ 300 سيارة إسعاف ولدينا 12 الف طبيب من مختلف التخصصات الطبية و18 الف من الممرضين جاهزين لتقديم الخدمات الصحية للأشقاء ".



واكمل حسام عبد الغفار :" لدينا 30 فريق طبي متنقل للطوارئ الصحية والدولة المصرية جاهزة ومستعدة للتعامل مع أي طارئ صحي خاص باستقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين ".

ولفت حسام عبد الغفار :" تم التأكد من توافر الادوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستخدامها في الخدمات الطبية المقدمة للمصابين الفلسطينيين "، مضيفا:" استقبلنا حالات تحتاج إلى جراحات خاصة بالعيون وتم التعامل الفوري معها".

