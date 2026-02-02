15 حلقة فقط.. أنوشكا: فكرة مسلسل توابع شداني جدا

كشفت الفنانة انوشكا، كواليس مشاركتها في مسلسل توابع بطولة الفنانة ريهام حجاج، والمقرر عرضه في شهر رمضان الكريم .



وقالت أنوشكا في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" في أي عمل فني أشارك فيه بحاول أجدد ومعملش نفس الشخصية".

وتابعت انوشكا :" فكرة مسلسل توابع شداني للغاية وأرفع القبعة لريهام حجاج على اختيارها لموضوع مسلسل توابع وهو موضوع صعب ومختلف وبه العديد من المشاعر".

وأكملت انوشكا :" فكرة مسلسل توابع رائعة ومختلفة وبسيطة وكل ممثل بيسأل برده نفس الأسئلة اللي الجمهور هيسيألها لما يشوف الحلقات ".

ولفتت أنوشكا :" مسلسل توابع 15 حلقة فقط وهناك مجهود كبير مبذول لجذب انتباه المشاهد".

