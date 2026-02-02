«مطبخ الخير» ينظم حفل إفطار مجاناً للصائمين إحتفالاً بليلة النصف من شعبان في الخانكة .. صور

نظم "مطبخ الخير" التابع لمؤسسة الغفور الرحيم الخيرية بمحافظة القليوبية، حفل إفطار للصائمين من أسر الأيتام والحالات الإنسانية والغير قادرين والمرضي، وذلك بمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة، إحتفالا بليلة النصف من شهر شعبان، ولرسم الإبتسامة على وجوه الفقراء والمحتاجين وعابري السبيل.



وقال "فتحي حرب"، مسؤول المطبخ بأن "مطبخ الخير" منذ تدشينه منذ 5 سنوات وهو يقوم بتجهيز ما يقرب من 3000 وجبه غذائية يوميا للصائمين طوال شهر رمضان المبارك، وباقي أيام العام ويتم توزيعها من خلال منفذ المطبخ، مع توصيل الوجبات لكبار السن والأيتام والحالات المرضية لمنازلهم حتي لا يتحملوا مشقة الذهاب والعوده ورأفتاً بحالتهم الصحية، وذلك من خلال فرق الشباب المتطوعين.

وأشار الى أن تنظيم حفل إفطار للصائمين في ليلة النصف من شعبان هذا العام يُعد مبادرة جديدة تبناها ، مضيفا بأن فريق الطهاه بالمطبخ يبدأون عملهم في إعداد وتجهيز وجبات الأفطار للصائمين من بعد صلاة الفجر مباشرة، وينتهوا منها قرابة الثالثة عصرا، لتبدأ بعدها عملية تغليف وتعبئة الوجبات لتنطلق بها فرق الشباب المتطوعين لتوصيلها إلي الحالات المستحقة بمنازلهم، فضلا عن قيام فرق المتطوعين بالتواجد علي الطرق الرئيسية ومحطات القطار لتوزيع وجبات الإفطار علي الصائمين والمحتاجين والفقراء لإدخال الفرحه والسرور إلي نفوسهم.