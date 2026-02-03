قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري الممتاز
تعاون مصري - فنلندي قريب في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
الاتحاد الأوروبي: نعمل على تسهيل حركة المسافرين من وإلى غزة
كجوك يطلع رئيس الوزراء على نتائج الاجتماع مع كبار المستثمرين الأتراك
بتزيد في تغيرات الجو | اعرف طرق علاج الجيوب الأنفية .. أغربها فيتامين شهير
اتصالات النواب : تنسيق مع الأعلى للإعلام لحجب 3 ألعاب إلكترونية مخالفة
جوتيريش : يجب تسهيل المرور السريع وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة
كريستيانو رونالدو يرحل عن الدوري السعوي .. اعرف السبب
رسميا الآن .. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه
محامي قاتل صغار المنوفية: المتهم اعترف بوجود علاقة شاذة مع والد الأطفال
بعد تصديق الرئيس .. رشا صالح مديرًا للأكاديمية المصرية للفنون بروما
التموين : إنشاء أركان ثابتة لمعارض أهلا رمضان بفروع السلاسل التجارية
استكمال رصف وتخطيط محور عمر زعفان وطريق بحر القطني – مدرسة صلاح بالغربية | صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة تفقدية موسعة بمدينة بسيون، لمتابعة عدد من مشروعات تطوير ورصف الطرق، والتي تستهدف إعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتحقيق سيولة مرورية حقيقية تخدم المواطنين وتخفف من الأعباء اليومية، في إطار حرص محافظة الغربية على الارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك بحضور الاستاذ ممدوح النجار رئيس مركز ومدينة بسيون .

توجيهات محافظ الغربية 

وتفقد محافظ الغربية محور عمر زعفان بعد الانتهاء من أعمال رصفه وتخطيطه بطول 1500 متر وبعرض 9.5 متر، حيث يُعد المحور نقلة نوعية في الحركة المرورية داخل مدينة بسيون، خاصة أنه كان في السابق ترعة تم تغطيتها وتحويلها إلى محور مروري يربط بين شارع 23 يوليو والطريق الدائري طنطا – دسوق، وهو ما أسهم في خلق مسار مروري جديد يخدم أحد أكثر المناطق كثافة، ويساعد على تيسير حركة المواطنين والمركبات وتقليل التكدسات المرورية بصورة ملحوظة.

تحرك تنفيذي عاجل 

واستكمل المحافظ جولته بتفقد الانتهاء من أعمال الرصف والتخطيط بطريق بحر القطني – مدرسة صلاح حتاته بطول 1700 متر وبعرض 6 أمتار، والذي يُعد من الطرق الحيوية التي تخدم قطاعًا واسعًا من المواطنين، خاصة الطلاب والأهالي بالمناطق المحيطة، مؤكدًا أن تطوير هذا الطريق يأتي في إطار تحسين مستوى الأمان المروري وتسهيل الوصول إلى الخدمات التعليمية والحيوية بالمنطقة.

وعقب ذلك، انتقل اللواء أشرف الجندي لمتابعة بدء الأعمال بشارع 23 يوليو ضمن الخطة الاستثمارية، بطول 1200 متر وبعرض 18 مترًا، حيث يتم حاليًا تنفيذ أعمال إزالة الجزيرة الوسطى تمهيدًا لتوسعة الشارع، والذي يُعد أكبر وأهم شوارع مدينة بسيون، نظرًا لكونه يخدم كتلة سكانية كبيرة، ويقع عليه عدد من المدارس إلى جانب مستشفى بسيون المركزي، بما يعزز من أهمية تطويره ورفع كفاءته بما يواكب حجم الحركة المرورية والخدمية عليه.

تحسين خدمات

وأكد محافظ الغربية أن تطوير شبكة الطرق يمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية، باعتباره أحد المحاور الأساسية لتحسين بيئة المعيشة داخل المدن، مشددًا على أن المحافظة ماضية في تنفيذ مشروعاتها التنموية وفق رؤية متكاملة تستهدف توفير بنية تحتية آمنة ومتطورة تليق بالمواطن، وبما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

رفع كفاءة الخدمات 

وأوضح اللواء أشرف الجندي أن مركز بسيون يحظى باهتمام خاص ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن أعمال الرصف الجارية تأتي ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة الطرق بمختلف مدن ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتطوير شبكة الطرق الداخلية، مع المتابعة الدقيقة لمراحل التنفيذ لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية المطلوبة.

وخلال جولته، حرص المحافظ على متابعة أعمال النظافة

العامة ورفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والجانبية بمدينة بسيون، ووجّه بتكثيف حملات النظافة ورفع القمامة أولاً بأول، ورفع كفاءة منظومة النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، مع التأكيد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة من القيادات التنفيذية.

كما التقى محافظ الغربية بعدد من المواطنين، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل نهج عمل ثابت للمحافظة، وأن المواطن يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على أن جميع المشروعات الجارية تستهدف في المقام الأول خدمة المواطن وتحسين مستوى حياته على أرض الواقع، وهو ما لاقى إشادة وتقديرًا من أهالي بسيون لما لمسوه من تطوير ملموس داخل المدينة.

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

صورة تعبيرية

بعد شكاوى من التطبيق.. حالات إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات تحت قبة البرلمان

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يشهد مناقشة رسالة دكتوراه قدمها معاون الوزير للطيران

ندوة بجناح المجلس القومي تناقش قرنا من التحولات في تاريخ المرأة المصرية

ندوة بجناح المجلس القومي تناقش قرنا من التحولات في تاريخ المرأة المصرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

بالصور

هل لصقات الظهر آمنة؟.. أوقات استخدامها وفوائدها

ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

