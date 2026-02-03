قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إجراء 12 عملية جراحية لعلاج أمراض العيون لغير القادرين بقرى الغربية

تضامن الاجتماعي بالغربية
تضامن الاجتماعي بالغربية
الغربية أحمد علي

أعلنت تضامن الغربية اليوم عن تدشين جمعية الاورمان فى إجراء  12 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون للمرضى غير القادرين بقرى ونجوع محافظة الغربية، وذلك ضمن مشروعها لمكافحة العمى والذى يستهدف علاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة .

دعم تضامن الغربية 

وجاء ذلك تحت رعاية اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية.

وأكدت حسناء إبراهيم، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

تحرك تنفيذي عاجل 

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر والتى تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية .

موضحًا ان الكشف الطبي إمتد بجميع مراكز المحافظة، وأنه يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم علاج مرضى العيون غير القادرين، مضيفًا انه يتم توقيع الكشف الطبى على الأهالى في قراهم  وصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج وعمل النظارات الطبية و إجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تماماً دون أن يتحمل المريض أى اعباء تثقل كاهله.

وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الغربية التى تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .


والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان نجحت وحتى الأن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على عدد (932,729) مريض، واجراء عدد (215,306) عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم عدد (127,878) نظارة طبية لغير القادرين.

اخبار محافظة الغربية تضامن الغربية دعم الأسر والعائلات قوافل علاجية الأسر والعائلات الاكثر احتياجا

