محافظ الغربية: مشروعات تنموية متكاملة على الأصول غير المستغلة لشركة مصر للغزل والنسيج

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب التنفيذي لشركة غزل المحلة، وذلك في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وبحث سبل التنسيق المشترك لإقامة مشروعات جديدة، وتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول المتاحة المملوكة لشركة مصر للغزل والنسيج ، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة،بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية داخل نطاق المحافظة، جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة، والمستشار عمرو حتاته المستشار القانوني للمحافظة.

توجيهاته العاجلة

وخلال اللقاء، ناقش محافظ الغربية مع الدكتور أحمد شاكر والمهندس أحمد بدر عددًا من ملفات العمل المشتركة، وعلى رأسها تذليل المعوقات التي تواجه بعض المشروعات الجارية، وتسريع معدلات التنفيذ، وتعزيز التنسيق الكامل، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات التي يتم ضخها في هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسير لإنجاح المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وركيزة أساسية للتنمية الصناعية بمحافظة الغربية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن اللقاء تناول آليات حسن استغلال الأراضي والأصول غير المستغلة التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج، ودراسة إقامة مشروعات تنموية متكاملة تشمل أنشطة صناعية وتجارية وإدارية وخدمية، وذلك وفق رؤية تنموية متكاملة ، بما يعظم القيمة المضافة لتلك الأصول ويحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة، مشددًا على أن المحافظة تنظر إلى هذه المشروعات باعتبارها فرصًا حقيقية لتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات، ودعم الاقتصاد المحلي، بما يعود بالنفع المباشر على أبناء الغربية.

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن ما تشهده شركة غزل المحلة من تطوير شامل يعكس إرادة الدولة الجادة في إعادة إحياء الصناعة الوطنية، مؤكدًا حرص محافظة الغربية على التنسيق المستمر مع وزارة قطاع الأعمال العام وكافة الجهات المختصة، لضمان تكامل الجهود وعدم وجود أي معوقات إدارية أو فنية قد تعرقل التنفيذ، قائلًا: نعمل بروح الفريق الواحد لتذليل أي عقبات على أرض الواقع، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وتحقيق أقصى استفادة من كل متر أرض وكل أصل مملوك للدولة، بما يخدم المواطن ويعزز من مكانة الغربية كقلعة صناعية كبرى».