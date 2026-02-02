قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الغربية يشهد احتفال ليلة النصف من شعبان

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية احتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان، والذي أُقيم داخل رحاب المسجد الأحمدي بمدينة طنطا، حيث أدى المحافظ صلاة المغرب وسط حضور واسع من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية وأبناء المحافظة، في أجواء إيمانية وروحانية عكست مكانة المسجد الأحمدي التاريخية والدينية، وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، واللواء ضياء الدين عبد الحميد قطب السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، والعميد أحمد عز ممثلًا عن الأمن الوطني بالمحافظة، واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة، والشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وفضيلة الشيخ مجدي السعيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية، وجموع غفيرة من المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وبدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ سامي شاهين، أعقبتها كلمة ألقاها فضيلة الشيخ أحمد الحسيني المداح، تناول خلالها فضل ليلة النصف من شعبان ومكانتها في الإسلام، مؤكدًا أنها ليلة تتجلى فيها معاني الصفح والتسامح، ومستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن»، داعيًا إلى تنقية القلوب ونبذ الخلافات والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن هذه الليلة المباركة تمثل محطة مهمة لمراجعة النفس وتعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية، مؤكدًا حرص وزارة الأوقاف على إحياء المناسبات الدينية بما يعمق الوعي الديني الصحيح، ويُرسخ مبادئ الوسطية والاعتدال، ويُسهم في بناء الإنسان روحيًا وأخلاقيًا.

وعقب الكلمات، استمع الحضور إلى وصلة من الابتهالات والمدائح الدينية قدمها فضيلة الشيخ محمد جاد، الذي أمتع الحضور بصوته العذب، مقدمًا مجموعة من الابتهالات التي حملت معاني الرجاء والدعاء والتضرع إلى الله، ما أضفى على الاحتفال أجواءً من الخشوع والسكينة والتأمل.

وفي كلمته، أعرب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية عن سعادته بمشاركة أبناء المحافظة احتفالهم بهذه المناسبة الدينية الجليلة، مقدمًا التهنئة لأهالي الغربية بمناسبة ليلة النصف من شعبان، مؤكدًا أن هذه المناسبات تُعد فرصة حقيقية لتعزيز القيم الروحية وترسيخ معاني المحبة والإخاء بين أبناء الوطن، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار المجتمع وتماسكه.

وأضاف محافظ الغربية أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بتجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطي المستنير، مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به وزارة الأوقاف والأزهر الشريف في ترسيخ تعاليم الدين السمحة، ونبذ التطرف والغلو، وبناء وعي ديني يعكس صحيح الدين ويخدم قضايا المجتمع.

وأكد المحافظ أن محافظة الغربية ستظل حريصة على دعم كل ما من شأنه تعزيز القيم الدينية والإنسانية، داعيًا الجميع إلى استلهام الدروس والعبر من هذه الليلة المباركة، والعمل بروح التعاون والتسامح من أجل رفعة الوطن وخدمة المواطن، مشددًا على أن التلاحم بين القيادة والمواطنين هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية والاستقرار.

وشهد الاحتفال تفاعلًا كبيرًا من المواطنين الذين حرصوا على مشاركة المحافظ هذه المناسبة، حيث تبادل معهم الحديث في أجواء ودية، واستمع إلى آرائهم وتطلعاتهم، مؤكدًا حرصه الدائم

على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم المختلفة.

واختُتم الاحتفال بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليُمن والبركات.

