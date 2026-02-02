قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة على السلاسل التجارية لضبط الأسعار قبل رمضان

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

قاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية حملة مفاجئة على عدد من السلاسل التجارية والسوبرماركت بنطاق حي أول وثان المحلة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال جولته، تفقد محافظ الغربية عددًا من الفروع التجارية الكبرى، واطلع على حركة البيع ومستوى الإقبال من المواطنين، وراجع أسعار السلع الأساسية وجودتها ومدى الالتزام بالأسعار المعلنة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالتسعير الرسمي وتقديم تخفيضات حقيقية يشعر بها المواطن في احتياجاته اليومية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود لدعم المواطن وتخفيف الأعباء عنه، وعدم السماح بأي ممارسات تضر باستقرار الأسواق.

تحرك تنفيذي عاجل 

وحرص اللواء أشرف الجندي على التوقف داخل عدد من الفروع للحديث المباشر مع المواطنين، حيث سألهم بنفسه عن مستوى الأسعار وتوافر السلع وجودة المنتجات، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول الخدمة المقدمة، مؤكدًا أن المواطن شريك أساسي في تقييم الأداء، وأن المحافظة تتحرك دائمًا من منطلق الاستماع للناس والتواجد بينهم، لأن رضا المواطن هو الهدف الأول لكافة الأجهزة التنفيذية.

كما التقى المحافظ بمديري ومسؤولي السلاسل التجارية، ووجّههم بضرورة الالتزام التام بالتخفيضات المعلنة وعدم المغالاة في الأسعار أو استغلال احتياجات المواطنين، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالف أو محتكر، وأن الأجهزة التنفيذية والرقابية مكلفة باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي تجاوز، حفاظًا على استقرار الأسواق وحماية لحقوق المواطنين.

وأكد محافظ الغربية أن الحملات المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية ستستمر بشكل يومي ومكثف بجميع مدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بكميات كافية وجودة مناسبة وأسعار مستقرة، مشيرًا إلى العمل على التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء.

وخلال الجولة، وفي لفتة إنسانية تعكس اهتمام المحافظة بالبعد الاجتماعي، التقى اللواء أشرف الجندي بالمواطن “كمال” من ذوي الهمم، والذي يعمل بأحد السلاسل التجارية، حيث حرص المحافظ على الاطمئنان عليه داخل مقر عمله، في استكمال لدوره الإنساني الذي سبق وتدخّل من خلاله لإنهاء أزمة عمل كمال وعودته إلى وظيفته مرة أخرى، ووجّه المحافظ رسالة دعم مباشرة له، فيما أعرب كمال عن شكره وامتنانه لمحافظ الغربية على اهتمامه ووقوفه بجانبه وحرصه الدائم على متابعته.

تحسين خدمات المواطنين 

وفي ختام جولته، أكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، مشددًا على أن الجولات الميدانية المكثفة في الشوارع والأسواق تمثل نهج عمل مستمر يهدف إلى إعادة الانضباط وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن استقرار الأسعار وتوافر السلع وجودتها عناصر أساسية لتحقيق رضا المواطن، وأن العمل الميداني سيظل متواصلًا ليلًا ونهارًا لضمان حياة كريمة للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق بجميع أنحاء المحافظة.

