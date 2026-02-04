أخبار السيارات | عيب خطىر في 1.3 مليون سيارة فورد يهدد حياة أصحابها.. سيات ليون كوبيه بـ 500 ألف جنيه

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

كشفت الإدارة الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) في الولايات المتحدة الأمريكية، مطلع شهر فبراير 2026، عن توسيع نطاق تحقيقاتها حول عيوب ناقل الحركة في شاحنات "فورد F-150" لتشمل نحو 1,300,000 مركبة.

بعد سنوات من التأجيل وعقبات التطوير، نجح التحالف الياباني الذي يضم شركات “تويوتا”، “دايهاتسو” و"سوزوكي" في نقل شاحنات "كي" (Kei) الكهربائية المنتظرة من مجرد نماذج اختبارية إلى مرحلة الإنتاج الرسمي في مطلع عام 2026.

شهد سوق المستعمل في مصر، مطلع شهر فبراير 2026، عرضًا لسيارة “بريليانس FRV” موديل 2012 بسعر تنافسي يبلغ 320,000 جنيه.

في خطوة تعد الأولى من نوعها عالميا، قررت الصين حظر استخدام مقابض أبواب السيارات المخفية في جميع السيارات التي تباع داخل السوق المحلي، لتصبح بذلك أول دولة تفرض تنظيما رسميا ضد هذه الخاصية التي ارتبطت بشكل خاص بسيارات شركة تسلا.

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.