لإطلاق مسار المزدوج.. تعاون استراتيجي بين تجارة عين شمس وجمعية المحاسبين بإنجلترا

تستعد كلية التجارة بجامعة عين شمس، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) بإنجلترا وويلز، للإعلان الرسمي عن برنامج «المسار المزدوج»، وذلك خلال حدث أكاديمي بارز يُعقد اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، برعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور رامي ماهر غالب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور فريد محرم الجارحي عميد كلية التجارة.

ويشهد الحدث حضور قيادات عالمية من ACCA، في مقدمتهم الأستاذ الدكتور Raymond Jack الرئيس التنفيذي العالمي للجمعية، والسيد Kush Ahuja رئيس منطقة الشرق الأوسط وأوراسيا، إلى جانب وفد رفيع المستوى من جامعة عين شمس، في خطوة تعكس عمق الشراكة الدولية وأهميتها الاستراتيجية.

تطوير منظومة التعليم المحاسبي والمالي

من جانبه، أكد الدكتور فريد محرم، أن هذا التعاون يأتي في إطار رؤية الكلية لتطوير منظومة التعليم المحاسبي والمالي، وبناء جيل جديد من المحاسبين المؤهلين للقيادة والمنافسة في الأسواق العالمية، موضحا أن برنامج «المسار المزدوج» يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة، إذ يتيح لطلاب الكلية وخريجيها فرصة الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة عين شمس إلى جانب الدبلومة المتقدمة المعتمدة من ACCA في مسار دراسي متكامل وفي توقيت واحد.

وأضاف عميد الكلية أن البرنامج يجسد مزيجًا فريدًا يجمع بين الرصانة الأكاديمية المحلية التي تتميز بها جامعة عين شمس، والمصداقية المهنية الدولية التي تحظى بها شهادة ACCA عالميًا، بما يعزز فرص الخريجين في الالتحاق بسوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، ويؤهلهم لشغل مناصب قيادية في مجالات المحاسبة والتمويل والمراجعة.

وأشار الجارحي إلى أن الهدف الاستراتيجي من هذا التحالف هو ترسيخ مكانة كلية التجارة بجامعة عين شمس كبيت خبرة رائد في التعليم المحاسبي والمالي، وتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المعايير العالمية وتستجيب لاحتياجات سوق العمل المتغيرة والمتسارعة، مؤكدا أن إطلاق «المسار المزدوج» في سياق توجه جامعة عين شمس لتعزيز شراكاتها الدولية مع المؤسسات المهنية العالمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم الجامعي، ودعم خطط الدولة لإعداد كوادر بشرية قادرة على المنافسة في الاقتصاد العالمي، وترسيخ دور الجامعة كأحد أهم الصروح التعليمية في المنطقة.