لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026
تشريعية الشيوخ تضع سياسات غير تقليدية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الوطنية
مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مجددًا وسط توترات أمريكية-إيرانية
توروب أم اللاعبون؟ آراء نجوم الكرة تشعل الجدل بعد تعادل الأهلي مع البنك الأهلي فى الدوري
استشهاد 10 أشخاص بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على غزة
ترامب يحث بوتين على «إنهاء الحرب» بعد استئناف روسيا ضرباتها لـ أوكرانيا
علي جمعة: مرت ليلة النصف من شعبان بنفحاتها ولكن رحمة الله ومغفرته موجودة ليوم الدين
هل يجوز إعلان نية صيام رمضان قبل قدومة بفترة طويلة؟.. بما علق العلماء
ضباب ورياح .. تعرّف على طقس اليوم الأربعاء 4 فبراير 2025
ترامب يأمر بإطلاق أول سباق شوارع لسيارات إندي كار في واشنطن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لإطلاق مسار المزدوج.. تعاون استراتيجي بين تجارة عين شمس وجمعية المحاسبين بإنجلترا

تستعد كلية التجارة بجامعة عين شمس، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) بإنجلترا وويلز، للإعلان الرسمي عن برنامج «المسار المزدوج»، وذلك خلال حدث أكاديمي بارز يُعقد اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، برعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور رامي ماهر غالب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور فريد محرم الجارحي عميد كلية التجارة.

ويشهد الحدث حضور قيادات عالمية من ACCA، في مقدمتهم الأستاذ الدكتور Raymond Jack الرئيس التنفيذي العالمي للجمعية، والسيد Kush Ahuja رئيس منطقة الشرق الأوسط وأوراسيا، إلى جانب وفد رفيع المستوى من جامعة عين شمس، في خطوة تعكس عمق الشراكة الدولية وأهميتها الاستراتيجية.

تطوير منظومة التعليم المحاسبي والمالي

من جانبه، أكد الدكتور فريد محرم، أن هذا التعاون يأتي في إطار رؤية الكلية لتطوير منظومة التعليم المحاسبي والمالي، وبناء جيل جديد من المحاسبين المؤهلين للقيادة والمنافسة في الأسواق العالمية، موضحا أن برنامج «المسار المزدوج» يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة، إذ يتيح لطلاب الكلية وخريجيها فرصة الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة عين شمس إلى جانب الدبلومة المتقدمة المعتمدة من ACCA في مسار دراسي متكامل وفي توقيت واحد.

وأضاف عميد الكلية أن البرنامج يجسد مزيجًا فريدًا يجمع بين الرصانة الأكاديمية المحلية التي تتميز بها جامعة عين شمس، والمصداقية المهنية الدولية التي تحظى بها شهادة ACCA عالميًا، بما يعزز فرص الخريجين في الالتحاق بسوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، ويؤهلهم لشغل مناصب قيادية في مجالات المحاسبة والتمويل والمراجعة.

وأشار الجارحي إلى أن الهدف الاستراتيجي من هذا التحالف هو ترسيخ مكانة كلية التجارة بجامعة عين شمس كبيت خبرة رائد في التعليم المحاسبي والمالي، وتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المعايير العالمية وتستجيب لاحتياجات سوق العمل المتغيرة والمتسارعة، مؤكدا أن إطلاق «المسار المزدوج» في سياق توجه جامعة عين شمس لتعزيز شراكاتها الدولية مع المؤسسات المهنية العالمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم الجامعي، ودعم خطط الدولة لإعداد كوادر بشرية قادرة على المنافسة في الاقتصاد العالمي، وترسيخ دور الجامعة كأحد أهم الصروح التعليمية في المنطقة.

