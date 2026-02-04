إبراهيم عبد الجواد: محمد هاني الأفضل في مركزه

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي اداء أحمد عيد في مباراه امس مع الأهلي أمام البنك الأهلي.



وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس : أحمد عيد لاعب واعد، ولكن أداءه بالأمس أثبت نقطتين: محمد هاني هو الأفضل في مركزه، وإن عمر كمال عبد الواحد وإبراهيم الأسيوطي إن لم يكونا أفضل، فهما بالتأكيد ليسوا أقل منه.



وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمود حسن "تريزيجيه" في إنقاذ الأهلي من الخسارة، بعد ما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليعيد المارد الأحمر إلى أجواء اللقاء بعد تقدم البنك الأهلي في الشوط الأول.

وشهدت المباراة خروج عدد من لاعبي الأهلي خلال اللقاء، حيث غادر كل من أحمد عيد وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية أرض الملعب، في إطار التغييرات الفنية التي أجراها الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب.