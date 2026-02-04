الدفعة الثالثة من الفلسطينيين تعبر رفح والإسعاف ينقل الحالات الحرجة للمستشفيات

قال كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، إن حركة العائدين الفلسطينيين مستمرة مع وصول الدفعة الثالثة من المسافرين إلى الأراضي الفلسطينية، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الرسمية داخل صالة السفر على الجانب المصري، مع تقديم الدعم الطبي والنفسي لهم.

وأشار المراسل خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، إلى أن السيارات التابعة لهيئة الإسعاف الفلسطينية تقوم بنقل الحالات الحرجة والمصابين عبر بوابة رفح من الجانب الفلسطيني، فيما يقوم أفراد هيئة الإسعاف المصرية باستقبال هذه الحالات فور وصولها، ونقلها إلى منطقة الحجر الصحي لتقديم الدعم الطبي وتحديد الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل.

وأوضح كمال أن الحالات الحرجة يتم نقلها إلى مستشفيات العريش العام والشيخ زويد وبئر العبد ومستشفى نخل، وإذا كانت تحتاج إلى تدخل جراحي أكثر تعقيدًا، يتم نقلها إلى مستشفيات القاهرة أو دلتا مصر لتلقي العلاج الفوري.

وأضاف أن معظم الإصابات التي تم استقبالها خلال اليومين الماضيين تتعلق بالعين والقدم والساق، بالإضافة إلى حالات بتر وإصابات للأطفال في العين والذراع، نتيجة القصف المستمر على الأراضي الفلسطينية، خاصة في الخيام المخصصة للنازحين، كما تم تقديم التطعيمات اللازمة للأطفال الذين يعانون من نقص التطعيمات، إلى جانب تقديم الأدوية والرعاية الطبية للحالات الحرجة.