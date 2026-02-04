قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد عبد القادر يعلن الرحيل عن الأهلي برسالة مؤثرة
موقع «صدى البلد» ينعى والدة الزميل أحمد شوشة
توروب يمنح لاعبي الأهلي راحة اليوم من التدريبات
واشنطن توافق على نقل محادثاتها مع إيران من تركيا إلى سلطنة عمان
ترامب يتخذ قرارا هاما بشأن أفريقيا
المجلس الرئاسي الليبي: نؤكد ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب قيادته
تسليم جثـ.مان سيف الإسلام القذافي إلى قبيلته.. والدفن بسرت
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 4 اتفاقيات دولية
الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالجيزة والشرقية لمخالفات جسيمة
السفير الألماني بالقاهرة.. "بعد اذن القطة عندي ميعاد مهم"
هداف الدوري.. تعرف علي أرقام تريزيجيه مع الأهلي حتى الآن
غارات إسرائيلية مروعة.. 20 شهيدا في غزة.. واستئناف عبور المشاة في رفح بعد توقف قصير
توك شو

الدفعة الثالثة من الفلسطينيين تعبر رفح والإسعاف ينقل الحالات الحرجة للمستشفيات

الفلسطينيين
الفلسطينيين
البهى عمرو

قال كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، إن حركة العائدين الفلسطينيين مستمرة مع وصول الدفعة الثالثة من المسافرين إلى الأراضي الفلسطينية، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الرسمية داخل صالة السفر على الجانب المصري، مع تقديم الدعم الطبي والنفسي لهم.

وأشار المراسل خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، إلى أن السيارات التابعة لهيئة الإسعاف الفلسطينية تقوم بنقل الحالات الحرجة والمصابين عبر بوابة رفح من الجانب الفلسطيني، فيما يقوم أفراد هيئة الإسعاف المصرية باستقبال هذه الحالات فور وصولها، ونقلها إلى منطقة الحجر الصحي لتقديم الدعم الطبي وتحديد الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل.

وأوضح كمال أن الحالات الحرجة يتم نقلها إلى مستشفيات العريش العام والشيخ زويد وبئر العبد ومستشفى نخل، وإذا كانت تحتاج إلى تدخل جراحي أكثر تعقيدًا، يتم نقلها إلى مستشفيات القاهرة أو دلتا مصر لتلقي العلاج الفوري.

وأضاف أن معظم الإصابات التي تم استقبالها خلال اليومين الماضيين تتعلق بالعين والقدم والساق، بالإضافة إلى حالات بتر وإصابات للأطفال في العين والذراع، نتيجة القصف المستمر على الأراضي الفلسطينية، خاصة في الخيام المخصصة للنازحين، كما تم تقديم التطعيمات اللازمة للأطفال الذين يعانون من نقص التطعيمات، إلى جانب تقديم الأدوية والرعاية الطبية للحالات الحرجة.

الرعاية الطبية الفلسطينيين إكسترا نيوز معبر رفح فلسطين

