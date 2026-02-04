قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مضيّع مجهود الفرقة| حازم إمام ينتقد أداء «بن رمضان» مع الأهلي
الزراعة تكثف حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية
منال عوض: التحديات المتزايدة بقطاع المخلفات تتطلب تبني حلولاً قائمة على التخطيط طويل الأجل
نموذج للصمود.. بابا الفاتيكان يبعث رسالة لرئيس مجلس النواب اللبناني
إعلام عبري يزعم القضاء على قائد لواء شمال غزة التابع لحركة الجهاد الإسلامي
أردوغان: القاهرة وأنقرة تعملان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة
«الغندور»: الأهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم سنغالي
الرئيس التركي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا ونسعى لبناء نموذج اقتصادي مشترك
بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟
الكيلو بـ100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء بعد الزيادة
الرئيس السيسي: حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام
برلمان

مناقشة 4 تقارير عن اتفاقيات دولية.. تفاصيل الجلسة العامة للنواب اليوم

مناقشة أربعة تقارير عن اتفاقيات دولية
مناقشة أربعة تقارير عن اتفاقيات دولية
فريدة محمد - ماجدة بدوى

بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عقد مجلس النواب جلسته السادسة خلال دور انعقاده الأول، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، وذلك عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء ٤ فبراير ٢٠٢٦.

وقد نظر المجلس هذه الجلسة أربعة تقارير للجان النوعية المختصة عن اتفاقيات دولية.

وناقش المجلس في البداية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الصحية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج «دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وبعد مناقشة شاملة لجوانب الاتفاق التمويلي المشار إليه، وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة عليه.

وانتقل المجلس بعد ذلك إلى نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 735 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي.

فوافق مجلس النواب على اتفاق المنحة المشار إليه بعد مناقشة مستفيضة.

كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 651 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع «تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية الصادر بالموافقة على الخطابات المتبادلة سالفة البيان.

وشهدت الجلسة أيضا، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 582 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع «توفير سفينة دعم الغوص»، حيث وافق المجلس في ختام المناقشات على قرار رئيس الجمهورية المشار إليه.

المستشار محمود فوزي النواب هشام بدوي المستشار هشام بدوي

