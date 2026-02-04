محمود طاهر: خطة لجنة الإسكان بالنواب تستهدف تحقيق مفهوم الحياة الكريمة

شارك النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، في اجتماع اللجنة اليوم، والذى شهد استكمال مناقشة خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

وقال طاهر، أن اللجنة حريصة علي أن تتضمن الخطة كافة الأولويات والملفات الهامة في قطاع الإسكان والمرافق، نظرا لأهمية تلك الملفات لكافة المواطنين بهدف تحقيق مفهوم الحياة الكريمة الذى تستهدفه الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف طاهر في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة استعمت لكافة أعضاء اللجنة الذين أبدوا آراء ومقترحات جيدة لخطة العمل، كلها هامة جدا وتعبر عن مشكلات المواطن البسيط في قطاع المرافق.

وأشار إلي أن الخطة تتضمن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء وكذلك تعديل قانون البناء الموحد، لحل العقبات التى تواجه المواطنين في ذلك القطاع الهام.

وتضمنت خطة عمل اللجنة، الاهتمام بقطاعات الإسكان والمرافق العامة والتعمير، حيث تمثل أحد الأعمدة الجوهرية، ليس فقط لكونها تمس الحياة اليومية للمواطن بصورة مباشرة، وإنما أيضًا لكونها تشكل الإطار المكاني الذي تمارس فيه الحقوق والحريات، وتتحقق فيه فرص التنمية، وتُبنى عليه أنماط الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأكدت اللجنة في خطتها، أن المسكن الملائم ومياه الشرب النظيفة، وشبكات الصرف الصحي الآمنة، والطرق، والمدن المخططة، ليست مجرد خدمات، وإنما حقوق أساسية، وأدوات تمكين، وشرط لازم لتحقيق مفهوم الحياة الكريمة.