قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي بقصر الاتحادية لبحث تعزيز التعاون المشترك
الرئيس التركي يشيد بدور مصر الإنساني في غزة ويؤكد تعزيز التعاون الثنائي
الولايات المتحدة تلغي محادثات عمان مع إيران بسبب خلاف على جدول الأعمال
أحمد موسى: تركيا ترى أن مصر ستكون بوابة منتجاتها للقارة الأفريقية
أحمد ميهوب أفضل لاعب في مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري
طقس غير مستقر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة
المدنيون يدفعون ثمن انتهاكات جسيمة ترتكبها ميليشيا الدعم في الفاشر وكادقلي
احتفالات عيد ميلاد مرسيدس.. بي إم دبليو تشارك بدعابة ساخرة
بنزيما: لدي الكثير من الطموح.. وسأقدم كل ما أملك في الملعب مع الهلال
خالد أبو بكر: الرئيس أردوغان يعكس تقديرا للعلاقات التاريخية مع مصر
أحمد موسى عن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان اليوم: قمة الاستقرار الإقليمي
الرئيس التركي يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية بمناسبة زيارته لمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمود طاهر: خطة لجنة الإسكان بالنواب تستهدف تحقيق مفهوم الحياة الكريمة

النائب محمود طاهر
النائب محمود طاهر
فريدة محمد

شارك النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، في اجتماع اللجنة اليوم، والذى شهد استكمال مناقشة خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

وقال طاهر، أن اللجنة حريصة علي أن تتضمن الخطة كافة الأولويات والملفات الهامة في قطاع الإسكان والمرافق، نظرا لأهمية تلك الملفات لكافة المواطنين بهدف تحقيق مفهوم الحياة الكريمة الذى تستهدفه الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف طاهر في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة استعمت لكافة أعضاء اللجنة الذين أبدوا آراء ومقترحات جيدة لخطة العمل، كلها هامة جدا وتعبر عن مشكلات  المواطن البسيط في قطاع المرافق.

وأشار إلي أن الخطة تتضمن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء وكذلك تعديل قانون البناء الموحد، لحل العقبات التى تواجه المواطنين في ذلك القطاع الهام.

وتضمنت خطة عمل اللجنة،  الاهتمام بقطاعات الإسكان والمرافق العامة والتعمير، حيث تمثل أحد الأعمدة الجوهرية، ليس فقط لكونها تمس الحياة اليومية للمواطن بصورة مباشرة، وإنما أيضًا لكونها تشكل الإطار المكاني الذي تمارس فيه الحقوق والحريات، وتتحقق فيه فرص التنمية، وتُبنى عليه أنماط الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأكدت اللجنة في خطتها، أن المسكن الملائم ومياه الشرب النظيفة، وشبكات الصرف الصحي الآمنة، والطرق، والمدن المخططة، ليست مجرد خدمات، وإنما حقوق أساسية، وأدوات تمكين، وشرط لازم لتحقيق مفهوم الحياة الكريمة.

محمود طاهر مجلس النواب لجنة الإسكان دور الانعقاد الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

ترشيحاتنا

خالد ابو بكر

احنا اللي هنقف لك.. رسالة خالد أبوبكر لكل زوجة يبتزها زوجها بفيديوهات:"هنحافظ على كرامة بناتنا"

الرئيس السيسي وأردوغان

خالد أبو بكر يشيد بحكمة وصبر الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف العلاقات المصرية التركية

غزة

صلاح عبد العاطي: إسرائيل تمنع وصول المساعدات الإنسانية وتعرقل عمل المؤسسات الدولية

بالصور

احذر الياميش..أضرار صحية بسبب تناوله فى رمضان

الياميش..أضرار صحية احذرها فى رمضان
الياميش..أضرار صحية احذرها فى رمضان
الياميش..أضرار صحية احذرها فى رمضان

ماذا يحدث عندما تأكل بذور الكتان باستمرار

الكتان
الكتان
الكتان

لغذاء لذيذ.. طريقة سهلة لعمل بسلة جزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية
لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية
لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

فيديو

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد