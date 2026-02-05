قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء 17 شعبان 1447.. 15 كلمة مستجابة للرزق وقضاء الحاجة
قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
الكبير هيفضل كبير .. إبراهيم عبد الجواد يتغنى بالزمالك بعد الخماسية
هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل
الولايات المتحدة تضيف تهما إرهابية إلى جرائم قاتل موظفي السفارة الإسرائيلية
عرض ضخم وخطة حسم.. تقارير تكشف تطورات جديدة حول مستقبل صلاح مع ليفربول
دعاء الفجر 17 شعبان.. ردّد أفضل الدعوات تجلب لك الخيرات
«البحث العلمي» تعلن عن برنامج RESPECT – الدورة الثالثة لعام 2026.. تفاصيل التقديم
عالميا ومحليا.. أسعار الحديد اليوم الخميس 5-2-2026
أستراليا: شاب يهدد بقتل الرئيس الإسرائيلي خلال زيارته للبلاد
ليس مجرد 3 نقاط.. مكاسب الزمالك من الفوز على كهرباء الإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماك شرقاوي: جزيرة إبستين أداة ابتزاز سياسي وصمت حقوقي يفضح ازدواجية المعايير

ضحايا إبستين
ضحايا إبستين
محمد البدوي

قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي، إن جزيرة إبستين لم تكن مركزًا لإدارة العالم كما يُروَّج، وإنما استُخدمت كوسيلة للسيطرة على النخب السياسية والاقتصادية، من خلال جمع وثائق وتسجيلات تُوظف لاحقًا في عمليات ابتزاز ممنهجة تهدف للتأثير على صناع القرار.

ورقة ضغط سياسي

وأوضح شرقاوي، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، أن هذه المنظومة اعتمدت على تجميع ملفات حساسة تُستخدم كورقة ضغط سياسي، لافتًا إلى وجود مؤشرات وأدلة على تورط أجهزة استخباراتية، وفي مقدمتها جهاز الموساد الإسرائيلي، في إدارة هذا الملف واستثماره سياسيًا.

 إعادة فتح القضية

وأشار إلى أن إعادة فتح القضية بعد أكثر من 11 عامًا من طيّها لا تأتي بمحض الصدفة، بل ترتبط بمحاولات ممارسة ضغوط سياسية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف تعطيل مشروع مجلس السلام الدولي، وتخفيف الضغوط على إسرائيل في ملف غزة، فضلًا عن التأثير على الموقف الأمريكي تجاه إيران.

 تحقيق خطوات عملية 

وأضاف أن مجلس السلام الدولي كان من المخطط أن يضم قادة دول ذات ثقل عالمي، ونجح بالفعل في تحقيق خطوات عملية تمثلت في تقليل حدة التصعيد والمساهمة في وقف الحرب، ما جعله هدفًا مباشرًا لمحاولات الإجهاض السياسي.

صمت منظمات حقوق الإنسان

وفي سياق آخر، وجّه شرقاوي انتقادات حادة لصمت منظمات حقوق الإنسان الأمريكية والدولية تجاه الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال والقُصّر في هذه القضية، معتبرًا أن هذا التجاهل يثير تساؤلات خطيرة حول مصداقية تلك المنظمات.

 ازدواجية واضحة في المعايير

وأكد أن هذا الصمت يعكس ازدواجية واضحة في المعايير، خاصة في ظل تحركات سابقة مكثفة لتلك المنظمات في قضايا أخرى، من بينها ملفات تتعلق بالتمويل الأجنبي داخل مصر، متسائلًا عن موقفها من أبسط حقوق الإنسان المرتبطة بحماية الأطفال وصون كرامتهم.

إبستين جزيرة إبستين إسرائيل غزة حقوق الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

حرارة الصيف في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019 غدًا؟

درجات حرارة غير مسبوقة في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019؟

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

كامويش

رد فعل غير متوقع من كامويش بعد تعرضه لانتقادات عقب مباراة الأهلي والبنك

الدواجن

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

حالة الطقس في مصر

الطقس غدا.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وفرص سقوط أمطار ببعض المناطق

أحمد سيد زيزو

الأهلي يعلن مدة غياب زيزو قبل مواجهة شبيبة القبائل في دوري الأبطال

ترشيحاتنا

سارة خليفة

استكمال محاكمة سارة خليفة المتهمة بتصنيع المخدرات .. اليوم

امير الهلالي داخل محكمة القاهرة الجديدة

مستريح السيارات.. مرافعة نارية من دفاع أحد المتضررين في قضية أمير الهلالي

النائب العام ونظيره القطري

النائب العام ونظيره القطري يشهدان توقيع مذكرة تعاون في مجال التدريب وبناء القدرات

بالصور

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم

طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس

طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس
طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس
طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس

رسومات وألوان متداخلة.. هيفاء وهبي تثير الجدل ببنطلون غريب

هيفاء وهبي تثير الجدل ببنطلون غريب
هيفاء وهبي تثير الجدل ببنطلون غريب
هيفاء وهبي تثير الجدل ببنطلون غريب

دينا فؤاد تثير الجدل بلوك جديد.. والجمهور يسأل: مين دي؟

دينا فؤاد تثير الجدل بلوك جديد و الجمهور يسأل:"مين دى"؟
دينا فؤاد تثير الجدل بلوك جديد و الجمهور يسأل:"مين دى"؟
دينا فؤاد تثير الجدل بلوك جديد و الجمهور يسأل:"مين دى"؟

فيديو

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد