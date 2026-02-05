قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

محمد عبدالجليل: معتمد جمال نموذج للمدرب المصري وبيراميدز لا يتحمل ضغط البطولات

معتمد جمال
معتمد جمال
باسنتي ناجي

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن المدير الفني معتمد جمال قدم نموذجًا ناجحًا للمدرب المصري القادر على إدارة الفرق في أصعب الظروف، مشيدًا بقيادته للزمالك لتحقيق الفوز على كهرباء الإسماعيلية.

معتمد جمال 

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc، إن لاعبي بيراميدز لا يمتلكون الشخصية التي تؤهلهم لحمل قميص الفريق في البطولات الكبرى، مشيرًا إلى أن مستوى الفريق يشهد تراجعًا واضحًا خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن المرحلة الحالية «كافية» بالنسبة للمدير الفني يورشيتش مع بيراميدز، في ظل تذبذب النتائج وتراجع الأداء، مطالبًا بمراجعة الموقف الفني للفريق.

وشدد عبدالجليل على أن المدرب المصري يكون الخيار الأفضل في الأوقات الصعبة، مستشهدًا بتجربة الزمالك مع معتمد جمال، الذي يفهم اللاعبين جيدًا ويجيد التعامل مع الضغوط، على عكس كثير من المدربين الأجانب.

وأكد أن اعتماد الزمالك على العناصر الشابة ليس مغامرة أو جرأة محسوبة، بل «أمر واقع» فرضته الظروف، مطالبًا باستمرار معتمد جمال ومنح الثقة للمدربين المصريين خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب نجم الكرة المصرية السابق عن دهشته من رحيل رأفت خليل عن الزمالك، رغم تألقه اللافت مع فريق زد، متسائلًا عن أسباب الاستغناء عنه في مقابل التعاقد مع لاعبين جدد مثل كامويش.

واختتم محمد عبدالجليل تصريحاته بالتعبير عن عدم اقتناعه الكامل بمستوى كامويش، مشيرًا إلى أنه يشعر بأن اللاعب يفتقد للثقة أو يلعب ببرود داخل الملعب، وهو ما يثير علامات استفهام حول مستواه الحقيقي.

