قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا تفرض عقوبات ضد 6 أفراد يساهمون في تأجيج الحرب بالسودان
السياحة والآثار: تنسيق كامل لتدفق وانتظام رحلات العمرة
الطقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية
27 شهيدًا وأكثر من 20 إصابة خلال 24 ساعة في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات| الأوضاع بالقطاع
ليفربول يحسم رحيل محمد صلاح ويحدد بديله .. من هو؟
أخبار التكنولوجيا | مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.. حجب روبلوكس في مصر.. مواصفات Galaxy S26 Ultra وiQOO 15 Ultra
أخبار السيارات| نصائح لتصبح سائقا ماهرا ..مواصفات MG Cyberster .. لماذا توقفت الشركات عن توفير CD ؟
ترامب : إيران تتفاوض معنا .. وأسطول كبير يقترب منها
الغرف السياحية: ما جرى على «نسك» لشركات العمرة إجراء تنظيمي مؤقت
بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر| صور
مانشستر سيتي يحدد بدائل جوارديولا ويضع ثلاثة أسماء على الطاولة لخلافته
نتنياهو: إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربة قاسية ضد إيران تفوق ما تم خلال حرب الـ 12 يوما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"تعليـم دميــــاط" الأولى جمهوريا بمسابقة التميز في الحرف اليدوية الخشبية

تعليم دمياط
تعليم دمياط
زينب الزغبي

 نجحت مديرية التربية والتعليم بدمياط، في اقتناص المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "التميز في الحرف اليدوية الخشبية"، والتي أقيمت برعاية كريمة من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.


​شهدت المسابقة منافسة قوية بين مختلف محافظات الجمهورية، إلا أن "أنامل" أبناء دمياط وبراعة معلميها فرضت نفسها على منصة التتويج.

وقد تسلمت سهاد رزق، موجه عام المجال الصناعي بدمياط، درع المركز الأول وسط احتفاء كبير من قيادات الوزارة، تقديراً للمستوى الفني الرفيع الذي قدمته المديرية.

​شاركت دمياط بـ خمس مشغولات خشبية مبتكرة، عكست المزج بين الأصالة الدمياطية والابتكار التعليمي، حيث شملت المعروضات:
​وسائل تعليمية خشبية مبتكرة لخدمة العملية الدراسية و​تابلوهات وجداريات فنية بتفاصيل دقيقة و​ساعات حائط وأعمال يدوية فنية ذات طابع عصري.

​أقيمت المسابقة تحت إشراف الإدارة المركزية للتعليم العام وبالتنسيق مع مدير تنمية مادة المجال الصناعي بالوزارة، لترسيم خارطة طريق جديدة تهدف إلى إحياء الحرف اليدوية وربطها بالتعليم الفني والصناعي، وهو ما نجحت فيه دمياط بجدارة واستحقاق.

دمياط محافظ دمياط تعليم دمياط مدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

مساجد جديدة

إعماراً لبيوت الله.. الأوقاف تفتتح 69 مسجدًا غداً الجمعة

الصيام

صيام النصف الثاني من شهر شعبان.. 4 أمور شرعية لا تغفل عنها

الدكتور أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف

الضويني: كليات الطب بالأزهر شهدت تطورًا نوعيًا في المناهج والبنية التحتية والبحث العلمي

بالصور

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك ورفع غرف الصرف بترعة الزورة بمشتول السوق بالشرقية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا يحتاج الأطفال لـ حشوات الأسنان.. فيروس جديد يثير القلق في بنجلادش

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد