"تعليـم دميــــاط" الأولى جمهوريا بمسابقة التميز في الحرف اليدوية الخشبية

نجحت مديرية التربية والتعليم بدمياط، في اقتناص المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "التميز في الحرف اليدوية الخشبية"، والتي أقيمت برعاية كريمة من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

​شهدت المسابقة منافسة قوية بين مختلف محافظات الجمهورية، إلا أن "أنامل" أبناء دمياط وبراعة معلميها فرضت نفسها على منصة التتويج.

وقد تسلمت سهاد رزق، موجه عام المجال الصناعي بدمياط، درع المركز الأول وسط احتفاء كبير من قيادات الوزارة، تقديراً للمستوى الفني الرفيع الذي قدمته المديرية.

​شاركت دمياط بـ خمس مشغولات خشبية مبتكرة، عكست المزج بين الأصالة الدمياطية والابتكار التعليمي، حيث شملت المعروضات:

​وسائل تعليمية خشبية مبتكرة لخدمة العملية الدراسية و​تابلوهات وجداريات فنية بتفاصيل دقيقة و​ساعات حائط وأعمال يدوية فنية ذات طابع عصري.

​أقيمت المسابقة تحت إشراف الإدارة المركزية للتعليم العام وبالتنسيق مع مدير تنمية مادة المجال الصناعي بالوزارة، لترسيم خارطة طريق جديدة تهدف إلى إحياء الحرف اليدوية وربطها بالتعليم الفني والصناعي، وهو ما نجحت فيه دمياط بجدارة واستحقاق.