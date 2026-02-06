محافظ أسيوط: جوالة المحافظة يشاركون في رحلة لآثار الهمامية ودير الأنبا هيرمينا السائح بالبداري

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية توعية الشباب والنشء بالمقومات السياحية والأثرية التي تزخر بها المحافظة، بما يسهم في دعم وتنشيط السياحة الداخلية وتقديم الدعم الفني والتسويقي للقطاع السياحي، وذلك في إطار تنفيذ برامج تعريفية تستهدف إبراز تنوع المعالم الأثرية والتاريخية بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة، نظمت رحلة لزيارة آثار الهمامية بمركز البداري ودير الأنبا هيرمينا السائح، بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة، ضمن برامج الرحلات التي تنفذها المؤسسات الشبابية والتعليمية والسياحية لتعريف المشاركين بالآثار القبطية والتاريخية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أن جوالة أسيوط شاركوا في هذه الرحلة ضمن برامج ترويجية تنظمها هيئات السياحة، وفي مقدمتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بهدف إبراز التنوع في مناطق الجذب السياحي والأنماط السياحية المختلفة، إلى جانب تسليط الضوء على الفعاليات الثقافية والترفيهية، بما يسهم في زيادة أعداد الزائرين سواء على المستوى المحلي أو الدولي، من خلال الرحلات التعريفية، والحملات الدعائية المشتركة، والمعارض السياحية.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن رحلة آثار الهمامية ودير الأنبا هيرمينا السائح بالبداري تمثل مزيجًا فريدًا بين التاريخ الفرعوني العريق والتراث القبطي المقدس، حيث تعود آثار الهمامية إلى فترة ما قبل الأسرات، وتحديدًا حضارة البداري التي يرجع تاريخها إلى نحو 5000 عام، وتُعد من أقدم المواقع الحضارية في مصر.

وتقع المنطقة بمركز البداري بمحافظة أسيوط، وتضم جبانات ومقابر أثرية صخرية منحوتة في الجبل، وقد كشفت الحفائر بها عن ملامح متقدمة في صناعة الفخار والتقسيم الاجتماعي بين طبقات المجتمع المصري القديم، ما يعكس أهميتها التاريخية والحضارية.