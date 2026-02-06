لأول مرة منذ إنشائه | ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة بضائع عامة في تاريخه

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، من خلال صفحتها الرسمية عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيانا جاء فيه أن هيئة ميناء دمياط ، لأول مرة منذ إنشائه يسجل إنجازًا جديدًا وذلك لاستقباله أكبر حمولة بضائع عامة في تاريخه.



وجاء في البيان أن ميناء دمياط يسجل إنجازًا جديدًا باستقبال أكبر حمولة بضائع عامة منذ افتتاحه، بما يعكس الجاهزية الفنية العالية للميناء ونجاح أعمال التطوير المستمرة بالبنية التحتية.

ويؤكد البيان على أن الميناء باستقباله لتلك الحمولة يؤكد تزايد الثقة الدولية في الموانئ المصرية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حركة التجارة العالمية.

ومن جانبه استقبل الميناء اليوم 9 سفن حاويات وبضائع عامة بإحمالى 23 سفينة موجودة بالميناء.