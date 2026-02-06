نورا السباعي تكشف مفاجأة عن سببب فقدان 100 كيلو من وزنها

فاجأت الفنانة نورا السباعي الجمهور بعد ظهورها في برنامج «كلام الناس» مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر، حيث بدت بإطلالة مختلفة تمامًا بعدما فقدت قدرًا كبيرًا من وزنها مقارنة بالماضي.

وكشفت نورا السباعي سبب خسارتها الكبيرة للوزن، قائلة إنها أجرت عملية تكميم معدة، ما ساعدها على فقدان أكثر من 100 كيلوجرام، موضحة أنها كانت تدفع اشتراك صالة الألعاب الرياضية دون الانتظام في الذهاب، الأمر الذي دفعها لاتخاذ قرار إجراء العملية.

وقدمت نورا السباعي العديد من الأدوار الكوميدية في السينما والتلفزيون، ومن أبرز أعمالها الدرامية مسلسلات «عصابة بابا» و«الكبير أوي»، فيما يعد فيلم «أمير البحار» مع الفنان محمد هنيدي من أشهر مشاركاتها السينمائية.