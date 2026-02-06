مصطفى حسني: إدراك النعم سر السعادة الحقيقية

أشاد الداعية مصطفى حسني، عضو لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة»، بقراءة المتسابق شهاب أحمد خلال الحلقة الخامسة والعشرين من المسابقة، مؤكدًا أن كثيرًا من الناس يعيشون في نعم عظيمة دون أن ينتبهوا لها. وأشار إلى أن ما تنعم به البلاد من أمن واستقرار يُعد من أعظم صور النعيم.

القدرة على الإحساس بالنعمة

وأوضح مصطفى حسني أن القدرة على الإحساس بالنعمة ورؤيتها بوضوح تُعد من أهم أسرار سعادة الإنسان في حياته، مشددًا على أن الامتنان والوعي بما نملكه يمنحان القلب طمأنينة حقيقية.

من جانب آخر؛ أوضحت الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج «دولة التلاوة»، أن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وجّه بعرض هذه الحلقة بشكل خاص لتضم خمسة من المتسابقين الأطفال الذين شاركوا في المسابقة خلال الحلقات السابقة، وذلك لاختيار صوت واحد فقط في النهاية.

استجابة مباشرة لرغبة الجمهور

وأضافت أن المتسابق الفائز سيحصل على جائزة استثنائية تصل قيمتها إلى 150 ألف جنيه، مؤكدة أن هذه الحلقة جاءت استجابة مباشرة لرغبة الجمهور الذي طالب بجمع الأصوات المميزة للأطفال في منافسة واحدة حاسمة.

وافتتح المنشد الديني مصطفى عاطف الحلقة الخامسة والعشرين من برنامج «دولة التلاوة» بإنشودة روحانية مؤثرة حملت عنوان «زدني بفرط الحب فيك تحيّرًا»، في أجواء إيمانية مميزة.