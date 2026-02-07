قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل رمضان بـ أيام.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت7-2-2026 والقنوات الناقلة
موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة
أخبار التوك شو | حالة الطقس اليوم السبت.. عمر علي يفوز بجائزة الغصن الذهبي.. كاتبة تهاجم إعلانات وظائف تعادي المرأة
أجراس المدارس تدق من جديد في 12 محافظة لبدء الترم الثاني
تشكيل الأهلي المتوقع أمام شبيبة القبائل اليوم في دوري أبطال إفريقيا
نتنياهو ينضم لـ مجلس السلام .. ويلتقي ترامب 18 فبراير
تعاون مصرى هولندى لاسترداد رأس حجرى نادر من عصر الملك تحتمس الثالث
فضل صلاة الضحى للزواج في آخر شعبان.. 4 أدعية تجمعك بمن تحب
ترامب: رسوم جمركية على الدول التي تستورد من إيران وعقوبات تطال النفط
أخبار السيارات| أرخص 5 عربيات سيدان في مصر.. مزايا هيونداي ستاريا EV 2026 الكهربائية.. أسعار ومواصفات تويوتا فورتشنر
ناقلات النفط تزيد سرعتها بمضيق هرمز وسط تدريبات إيران بالذخيرة الحية
اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 7-2-2026

محمد صبيح

ننشر أسعار الذهب  اليوم في الإمارات، بمحلات الصاغة، دون احتساب المصنعية، استقرارًا في مستويات البيع، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 526.75 درهم، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 4214.00 درهمًا، وفق متوسط الأسعار المتداولة في الأسواق الإماراتية.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات (سعر البيع دون مصنعية):

عيار 24: 593.25 درهم

عيار 22: 549.25 درهم

عيار 21: 526.75 درهم

عيار 18: 451.50 درهم

عيار 14: 349.25 درهم

عيار 12: 299.50 درهم

الأونصة: 18452.25 درهم

الجنيه الذهب: 4214.00 درهما

الأونصة بالدولار: 4899.42 دولار

 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى من حيث درجة النقاء، نحو 593.2 خد ٩م ٨نم5 درهم في تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة بالإمارات.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 549.25 درهم، وهو من الأعيرة المتداولة في المشغولات الذهبية.

أما عيار 21، الأكثر انتشارًا في الأسواق، فقد سجل 526.75 درهم للجرام، ليظل من أبرز الأعيرة طلبًا في السوق المحلي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 451.50 درهم، فيما بلغ عيار 14 نحو 349.25 درهم، بينما وصل سعر عيار 12 إلى 299.50 درهم.

وعلى مستوى الذهب الخام، بلغت الأونصة 18452.25 درهم، فيما سجل الجنيه الذهب 4214.00 درهمًا، بينما وصل سعر الأونصة عالميًا إلى 4899.42 دولار.

انتهاء فصل الشتاء 2026

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

ياميش رمضان

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

أسامة رسلان

الأوقاف: لا قرارات جديدة بشأن مكبرات صوت قرآن الفجر والمغرب قبل رمضان| خاص

وزير الوقاف

الأوقاف: لا منع لإذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان

عمرو أديب

الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء

جانب من الحادث

الميكروباص بقى خردة.. مصرع 4 وإصابة 12 في تصادم مروع بالكوم الأحمر| صور

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

أنواع البطاطس وطريقة اختيارها وفقًا لطريقة الطهي

قلي ولا طبيخ .. طرق اختيار نوع البطاطس الصحيح

قافلة طبية

قافلة طبية مكبرة لـ مستقبل وطن بالشرقية توقع الكشف على 350 مواطنًا بقرية البيوم .. صور

الفاعليات

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة

ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

