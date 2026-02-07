أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 7-2-2026

ننشر أسعار الذهب اليوم في الإمارات، بمحلات الصاغة، دون احتساب المصنعية، استقرارًا في مستويات البيع، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 526.75 درهم، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 4214.00 درهمًا، وفق متوسط الأسعار المتداولة في الأسواق الإماراتية.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات (سعر البيع دون مصنعية):

عيار 24: 593.25 درهم

عيار 22: 549.25 درهم

عيار 21: 526.75 درهم

عيار 18: 451.50 درهم

عيار 14: 349.25 درهم

عيار 12: 299.50 درهم

الأونصة: 18452.25 درهم

الجنيه الذهب: 4214.00 درهما

الأونصة بالدولار: 4899.42 دولار

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى من حيث درجة النقاء، نحو 593.2 خد ٩م ٨نم5 درهم في تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة بالإمارات.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 549.25 درهم، وهو من الأعيرة المتداولة في المشغولات الذهبية.

أما عيار 21، الأكثر انتشارًا في الأسواق، فقد سجل 526.75 درهم للجرام، ليظل من أبرز الأعيرة طلبًا في السوق المحلي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 451.50 درهم، فيما بلغ عيار 14 نحو 349.25 درهم، بينما وصل سعر عيار 12 إلى 299.50 درهم.

وعلى مستوى الذهب الخام، بلغت الأونصة 18452.25 درهم، فيما سجل الجنيه الذهب 4214.00 درهمًا، بينما وصل سعر الأونصة عالميًا إلى 4899.42 دولار.