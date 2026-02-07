المصري بالأبيض وكايزر تشبفز بالأصفر في مباراة دور المجموعات للكونفيدرالية | غدا

عُقد منذ قليل الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولةبقاعة كبار الزوار باستاد بيتر موكابا الجديد بمدينة بولوكوان الجنوب أفريقية الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق كايزر تشيفز ، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر غدٍ الأحد على الملعب ذاته.



المصري بالأبيض وكايزر تشبفز بالأصفر في مباراة الفريقين غدا بالجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفيدرالية

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون السماوي ، فيما سيرتدي فريق كايزر تشيفز القميص الأصفر والشورت الأسود وسيرتدي حارسه اللون الأزرق.





و مثل المصري في الاجتماع الكابتن محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور عزيز شمام ، طبيب الفريق والكابتن إبراهيم غانم، مسئول المهمات.

وترأس الاجتماع مراقب المباراة دوامين جيلبرت من إيسواتيني بحضور منسق عام المباراة الناميبية هيلفي ايلاكيم وتينجيتايل باتينس من إيسواتيني المنسق الأمني للمباراة والجنوب أفريقية سينيثمبا بيورتي المنسق الإعلامي للمباراة ومراقب الحكام الزيمبابوي أونايس فيلكس ، بالإضافة لحكم المباراة الغاني دانيال ني لاريا.