قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل وفاة ضابط استخبارات إسرائيلي بالوحدة 8200 في ظروف غامضة داخل سجن عسكري
نشأت الديهي: معاريف الإسرائيلية تنقل رسالتي حرفيًا بشأن التطبيع مع إسرائيل
لن اتكلم إلا بالمعلومات.. ماذا قال نشأت الديهي عن التعديل الوزاري
بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة
ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه
صدمة لمنتحلي صفة إعلامي.. الحبس في انتظار المخالفين
البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة بـ 75 مليار جنيه.. غدا
لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا
رائد زراعة الكبد: التبرع بالأنسجة محسوم دينيًا ولا داعي لإثارة الجدل من جديد
هل الشكوى ضد الجار المؤذي جائزة شرعا ؟.. أزهري يجيب
تحميل إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواعيد السحور والإفطار والصلوات بدقة
طاهر بديلا .. الإصابة تجبر تريزيجيه لمغادرة مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غدًا .. انطلاق الملتقى التوظيفي لتوفير 1500 فرصة عمل لأبناء قنا

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب


تنظم محافظة قنا، غدا الأحد، ملتقى توظيفي، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، لفتح آفاق جديدة لتشغيل الشباب. 

وأوضح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بأنه سيتم افتتاح فعاليات الملتقى في 9 صباحا، والذي سيقام بمقر النادي الاجتماعي بقنا، حيث يوفر قرابة 1500 وظيفة مختلفة،  لافتا إلى أن الملتقى يأتي بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة، مثل شركة "شغلني"، ومشروع النمو الأخضر”اليونيدو"، ومديريات العمل، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم. 



وأضاف عبدالحليم، بأن المؤهلات المطلوبة، هي من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، بحضور عدد من الشركات والمصانع والمستشفيات الخاصة، ومشاركة 35 شركة ومصنعًا، وتوفر ما يزيد عن 1500 فرصة عمل حقيقية تغطي قطاعات اقتصادية متنوعة. 

ولفت محافظ قنا، إلى أن الوظائف ستكون في قطاعات الصناعات التحويلية، مثل الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، بجانب الإنتاج الصناعي، مثل مصانع الأخشاب، وأفران الغاز، والبلاستيك، والرخام، والأسمدة، كما أن هناك قطاع آخر مثل المستشفيات الخاصة، وشركات الأمن والحراسة، وتشكيل المعادن، وأيضا قطاع المؤسسات التنموية، ومنها مشاركة مؤسسة النداء، وعدد من شركات الخدمات. 

وأشار عبدالحليم، إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم تتضمن صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من المؤهل الدراسي، وصورة من موقف التجنيد بالنسبة للذكور، مشيرًا إلى أن الملتقى بعد فرصة ذهبية للباحثين عن وظائف.ودعا محافظ قنا، أبناء المحافظة للمشاركة في الملتقى، ومتابعة الصفحة الرسمية للمحافظة، لمتابعة الإعلانات الدورية، عن كافة الفرص الوظيفية والنتائج المتعلقة بالملتقى، لضمان وصول الفائدة لأكبر عدد من شباب الخريجين.

قنا ملتقى توظيفي توفير 1500 فرصة عمل الملتقى التوظيفي تشغيل الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

ترشيحاتنا

الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر

صديق : الطب بجامعة الأزهر قطاع متميز وحاصل على شهادة الاعتماد من هيئة ضمان الجودة

صيام الأطفال

هل يجوز تعويد الأطفال على الصيام رغم صغر سنهم؟ دار الإفتاء تجيب

هل قطرة الأذن أو العين أو الأنف تُفطر الصائم؟

هل قطرة الأذن أو العين أو الأنف تُفطر الصائم؟ أمينة الفتوى تجيب

بالصور

بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة

هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار

انطلاق مبادرة خطوة – Step لاكتشاف ورعاية مواهب ذوي الهمم بمراكز شباب الشرقية

قادرون باختلاف
قادرون باختلاف
قادرون باختلاف

عزاء والد علا رشدي | أحمد السعدني ومحمد ممدوح أبرز الحضور.. صور

احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي
احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي
احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي

استجابة لمٌسنة الزقازيق.. محافظ الشرقية يكلف بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها

مسنة الشرقية
مسنة الشرقية
مسنة الشرقية

فيديو

دولة التلاوة

الحلقة قبل الأخيرة.. المتسابقون يفتتحون المنافسة بأنشودة "قمر سيدنا النبي"

الدكتور حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

بوستر مسلسل "الست موناليزا"

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد