غدًا .. انطلاق الملتقى التوظيفي لتوفير 1500 فرصة عمل لأبناء قنا



تنظم محافظة قنا، غدا الأحد، ملتقى توظيفي، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، لفتح آفاق جديدة لتشغيل الشباب.



وأوضح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بأنه سيتم افتتاح فعاليات الملتقى في 9 صباحا، والذي سيقام بمقر النادي الاجتماعي بقنا، حيث يوفر قرابة 1500 وظيفة مختلفة، لافتا إلى أن الملتقى يأتي بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة، مثل شركة "شغلني"، ومشروع النمو الأخضر”اليونيدو"، ومديريات العمل، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم.





وأضاف عبدالحليم، بأن المؤهلات المطلوبة، هي من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، بحضور عدد من الشركات والمصانع والمستشفيات الخاصة، ومشاركة 35 شركة ومصنعًا، وتوفر ما يزيد عن 1500 فرصة عمل حقيقية تغطي قطاعات اقتصادية متنوعة.



ولفت محافظ قنا، إلى أن الوظائف ستكون في قطاعات الصناعات التحويلية، مثل الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، بجانب الإنتاج الصناعي، مثل مصانع الأخشاب، وأفران الغاز، والبلاستيك، والرخام، والأسمدة، كما أن هناك قطاع آخر مثل المستشفيات الخاصة، وشركات الأمن والحراسة، وتشكيل المعادن، وأيضا قطاع المؤسسات التنموية، ومنها مشاركة مؤسسة النداء، وعدد من شركات الخدمات.



وأشار عبدالحليم، إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم تتضمن صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من المؤهل الدراسي، وصورة من موقف التجنيد بالنسبة للذكور، مشيرًا إلى أن الملتقى بعد فرصة ذهبية للباحثين عن وظائف.ودعا محافظ قنا، أبناء المحافظة للمشاركة في الملتقى، ومتابعة الصفحة الرسمية للمحافظة، لمتابعة الإعلانات الدورية، عن كافة الفرص الوظيفية والنتائج المتعلقة بالملتقى، لضمان وصول الفائدة لأكبر عدد من شباب الخريجين.