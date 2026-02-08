هيثم فاروق: المصري تعرض للظلم بركلة جزاء وهمية أمام كايزر تشيفز

علق هيثم فاروق نجم نادي الزمالك السابق على تأخر النادي المصري بهدف أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدف من ركلة جزاء.

قال هيثم فاروق عبر قناة بي إن سبورتس بعد تأخر نادي المصري امام كايزر تشيفز من ركلة جزاء: ركلة جزاء وهمية لفريق كايزر تشيفز ضد المصري.

تابع: النادي المصري تعرض للظلم البين باحتساب ركلة الجزاء دي بعد ضغط لاعبي كايزر تشيفز عليه.

أضاف: مينفعش تقام البطولات بدون وجود تقنية الفار .. دي كرة لازم تراجع كذا مرة.

واصل: الراجل ضامم إيده هيعمل ايه يعني هيقطعها وهي اصلا مجتش فيها والحكم موجه مش أخطأ لأ.