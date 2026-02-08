قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط يحمي من أمراض خطيرة.. تفاصيل

النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط
هاجر هانئ

تشير دراسة جديدة طويلة الأجل إلى أن اتباع نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي عن كثب يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب، وخاصة لدى النساء. وجد الباحثون معدلات أقل من السكتات الدماغية المرتبطة بالجلطة والنزيف بين أولئك الذين يعانون من ارتفاع في الالتزام. يقول الخبراء إن تركيز النظام الغذائي على الدهون الصحية والفواكه والخضروات والأطعمة الكاملة يدعم صحة الأوعية الدموية والقلب.

ذكرت دراسة جديدة أن أولئك الذين يتبعون نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي باستمرار قد يقللون بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو أمراض القلب. بشكل عام، فإن النساء اللواتي تمسكن بشكل وثيق بنمط الأكل الذي يشبه النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط كان لديهن خطر أقل بنسبة 18 في المائة من أي نوع من السكتة الدماغية، وفقا لما ذكره الباحثون في مجلة Neurology Open Access.

وفقا للدراسة، كان لدى النساء على وجه التحديد خطر أقل بنسبة 16 في المائة من السكتات الدماغية الناجمة عن جلطات الدم وأكثر من 25 في المائة أقل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية بسبب النزيف في الدماغ.

قالت الدكتورة صوفيا وانغ، كبيرة الباحثين وأستاذة علم الأوبئة في مركز مدينة الأمل الشامل للسرطان في دوارتي، كاليفورنيا: "تدعم نتائجنا الأدلة المتزايدة على أن اتباع نظام غذائي صحي أمر بالغ الأهمية للوقاية من السكتة الدماغية". وأضاف وانغ في بيان صحفي: "كنا مهتمين بشكل خاص برؤية أن هذه النتيجة تنطبق على السكتة الدماغية النزفية، حيث نظر عدد قليل من الدراسات الكبيرة في هذا النوع من السكتة الدماغية".
كيف أجريت الدراسة؟
قام العلماء بتحليل البيانات من دراسة طويلة الأجل لمعلمي كاليفورنيا شملت أكثر من 133000 مدربة وإدارية. لقد تتبعوا صحة المرأة منذ عام 1995، وجميعهم ملأوا استبيانا غذائيا شاملا عندما دخلوا الدراسة.

من المفترض أن يؤكل النظام الغذائي، الذي يتضمن الأطعمة الطازجة مثل الفواكه والخضروات واللحوم الخالية من الدهون والمكسرات والبذور وزيت الزيتون، مرتين على الأقل في الأسبوع، ويتم تناول منتجات الألبان والبروتينات الخالية من الدهون يوميا في أجزاء أصغر. يعتقد الخبراء أن هذا النظام الغذائي يشجع على الحد الأدنى من استهلاك اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة، وقطع المشروبات السكرية.
تم تسجيل كل امرأة مشاركة بين 0 و9 بناء على مدى قرب نمط الأكل الذي أوصى به النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط. حصل حوالي 30 في المائة من المشاركين على درجة من 6 إلى 9 وتم وضعهم في المجموعة التي لديها أعلى التزام بالنظام الغذائي. من ناحية أخرى، حصل 13 في المائة على درجات من 0 إلى 2.


عدد أقل من السكتات الدماغية لدى النساء اللواتي اتبعن نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي
بعد المتابعة، التي أجريت بعد 21 عاما، حدثت حوالي 4000 سكتة دماغية بين جميع النساء. بالنسبة للسكتات الدماغية الإقفارية الناجمة عن جلطة تمنع تدفق الدم إلى الدماغ، كان هناك 1058 من بين 31638 شخصا في أعلى مجموعة مقارنة ب 395 حالة من بين 13204 شخصا في أدنى مجموعة.

بالنسبة للسكتات الدماغية النزفية الناجمة عن النزيف في الدماغ، كان هناك 211 سكتة دماغية بين أولئك الذين هم في أعلى مجموعة، مقارنة ب 91 من بين أدنى مجموعة. حتى بعد تعديل عوامل الخطر الأخرى، وجد الباحثون أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط أحدث فرقا كبيرا في خطر إصابة النساء بالسكتة الدماغية.
قال وانغ: "السكتة الدماغية هي السبب الرئيسي للوفاة والإعاقة، لذلك من المثير الاعتقاد بأن تحسين وجباتنا الغذائية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض المدمر". "هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتائج ومساعدتنا على فهم الآليات الكامنة وراءها حتى نتمكن من تحديد طرق جديدة للوقاية من السكتة الدماغية."

كيف يكون النظام الغذائي المتوسطي فعالا في تقليل خطر السكتة الدماغية؟
يقلل النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية من خلال تحسين العديد من العمليات البيولوجية الرئيسية التي تحمي الأوعية الدموية والدماغ. إليك كيف يعمل - بوضوح وببساطة.
يحسن صحة الأوعية الدموية
يخفض ضغط الدم
يقلل من الكوليسترول السيئ
يحسن نسبة السكر في الدم
يقلل من الالتهاب المزمن
يقلل من تخثر الدم بشكل خطير

نظام البحر الأبيض المتوسط الأوعية الدموية القلب نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي

