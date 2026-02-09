قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

هل الشوفان مفيد للصحة؟ معلومات لا تعرفها من قبل

الشوفان
الشوفان
هاجر هانئ

يلعب الشوفان دورًا محوريًا في الحفاظ على صحة القلب والتحكم بالوزن. سواء كنت من عشاق اللياقة البدنية أو مهتمًا بنظامك الغذائي أو تبحث فقط عن طعام صحي، فإن الشوفان يلبي جميع احتياجاتك.

ارتقى الشوفان من مجرد خيار إفطار بسيط إلى نجم صحي، وأصبح يُضاف إلى كل شيء تقريبًا، من العصائر إلى الوجبات الخفيفة. ولكن مع كل هذا الرواج، يبقى السؤال مطروحًا: "هل الشوفان صحي حقًا؟" ووفقًا لعلم التغذية، فالإجابة هي "نعم" بكل تأكيد، إذ يلعب الشوفان دورًا محوريًا في الحفاظ على صحة القلب والتحكم بالوزن.

لماذا يُعتبر الشوفان صحياً للغاية


يُعدّ كوب واحد من الشوفان النيء (حوالي 81 غرامًا) مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية، إذ يحتوي على ما يقارب 307 سعرات حرارية، و10.7 غرامات من البروتين، و54.8 غرامًا من الكربوهيدرات، و8.1 غرامات من الألياف، بالإضافة إلى الدهون الصحية والفيتامينات والمعادن مثل المنغنيز والفوسفور والمغنيسيوم والحديد. يحتوي الشوفان على ألياف قابلة للذوبان تُسمى بيتا جلوكان، وهي سرّ معظم فوائده الصحية. تذوب هذه الألياف في الماء، مُشكّلةً مادة هلامية تُبطئ عملية الهضم وتُحسّن امتصاص الجسم للعناصر الغذائية.


صحة القلب
يُعدّ دعم صحة القلب والأوعية الدموية من الفوائد المعروفة للشوفان. كما يحتوي الشوفان على نسبة عالية من الألياف، مما يُسهم في تحسين حركة الأمعاء والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. تمتص الألياف القابلة للذوبان الماء، فتُليّن البراز وتُسهّل عملية الإخراج. يُساعد الشوفان أيضاً على الشعور بالشبع، مما يُساعد في إدارة الوزن، حيث يُقلّل من إجمالي السعرات الحرارية المُتناولة خلال اليوم. كل هذا يُعدّ رائعاً بالنسبة لطعام رخيص الثمن، سهل التحضير، ومكوّن لذيذ يُمكن إضافته إلى وجباتك اليومية.


التحكم في نسبة سكر الدم
يُعدّ الشوفان مفيدًا بشكل خاص في حالات تقلبات مستوى السكر في الدم. فالكربوهيدرات الموجودة فيه تُسهم في الحفاظ على مستويات السكر في الدم، لا سيما بالمقارنة مع أطعمة الإفطار المُصنّعة مثل حبوب الإفطار المُحلّاة أو الخبز الأبيض المُحمّص. كما يُبطئ البيتا جلوكان من امتصاص الجلوكوز، مما يُساعد على تجنّب الارتفاعات الحادة في مستوى السكر.

الشوفان


الشوفان متعدد الاستخدامات وسهل التحضير


الشوفان متعدد الاستخدامات للغاية. يمكنك الاستمتاع به كـ
1. دقيق الشوفان التقليدي، مع الفواكه أو المكسرات أو البذور.

2. الشوفان مع الخضار

3. شوفان منقوع طوال الليل في الحليب أو الزبادي، ومغطى بالموز والعسل

4. يُضاف إلى العصائر أو الكعك أو ألواح الطاقة

ينبغي أن يكون الشوفان صحيًا لمعظم الأشخاص، ولكن في حالة وجود حساسية من الشوفان أو عدم تحمل الغلوتين، ينبغي اختيار الشوفان المعتمد الخالي من الغلوتين ومراقبة كيفية تفاعل الجسم.

من خفض الكوليسترول وسكر الدم إلى تحسين الهضم والشعور بالشبع، يُعتبر الشوفان بحقٍّ "وجبة فطور ممتازة". فهو بلا شكّ من أكثر الأطعمة المغذية واللذيذة التي يُمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي. سواء كنتَ من عشاق اللياقة البدنية أو مهتمًا بنظامك الغذائي أو تبحث فقط عن طعام صحي، فإنّ الشوفان يُلبي جميع احتياجاتك.

المصدر: timesnownews

الشوفان صحة القلب الكوليسترول الزبادي

