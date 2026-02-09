قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
118 أسيرا فلسطينيا محكوم عليهم بالمؤبد.. ومخاوف من تسريع تنفيذ الإعدام
دعاء الفجر للرزق والبركة.. ردده صباح يوم 21 شعبان
بقوة 185 حصانا.. ماذا تقدم شانجان CS75 Plus؟
رسوم جمركية باهظة.. ترامب يكشف عن قمة أمريكية صينية جديدة
أفعال تعرضك للحبس وغرامة 100 آلاف جنيه طبقا لقانون المشروعات المتوسطة
إعلام إسرائيلي: واشنطن تنتظر تنازلات إيرانية ملموسة قبل المفاوضات المقبلة
صراع شوبير والشناوي.. الأهلي يضع خطة لحراسة المرمى في المباريات
وائل القباني: مجلس الزمالك حرم الجماهير من السفر لزامبيا في سقطة لا تغتفر
كم ساعة يصوم؟.. الإفتاء توضح كيفية الصيام لمن ركب طائرة تسير باتجاه غروب الشمس
يستحق التقدير لا الهجوم.. الديهي: العمل الوزاري بمصر يتم في ظروف صعبة ومعقدة
موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي
سجون الاحتلال تبدأ تنفيذ الإعدام بحق أسرى فلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لهذه الأسباب.. استخدام مرق العظام أفضل من تناول المكملات الغذائية

مرق العظام أفضل من تناول المكملات الغذائية
مرق العظام أفضل من تناول المكملات الغذائية
هاجر هانئ

يوفر الطهي باستخدام مرق العظام طريقة طبيعية وكاملة لتغذية جسمك بمجموعة واسعة من العناصر الغذائية، من الكولاجين والمعادن إلى الإلكتروليتات.
أصبح مرق العظام، المعروف بـ"المعجزة السائلة"، من أكثر الأطعمة الصحية تداولاً في عالم التغذية الحديث. فمن مدونات الصحة إلى مطابخ الطهاة، يحرص الكثيرون اليوم على تناول هذا المرق السميك المطبوخ ببطء كعلاج طبيعي لدعم صحة الأمعاء والمفاصل والمناعة وغيرها. ولكن، كيف يُقارن مرق العظام التقليدي بالمكملات الغذائية الحديثة، مثل مساحيق الكولاجين أو بروتين مرق العظام؟

 مرق العظام


يُحضّر مرق العظام عن طريق غلي عظام الحيوانات وأنسجتها الضامة على نار هادئة لفترة طويلة جدًا، تتراوح عادةً بين 12 و24 ساعة، لإطلاق العناصر الغذائية والأحماض الأمينية والجيلاتين والمعادن في المرق. يمكن تحضير مرق العظام من أي نوع من عظام الحيوانات، ولكن من المصادر الشائعة عظام الدجاج والضأن والخنزير والبقر، على سبيل المثال لا الحصر. تعمل فترة الطهي الطويلة هذه على تكسير الكولاجين الموجود في العظام إلى جيلاتين، وتُطلق عناصر غذائية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور في المرق.


الفوائد الغذائية لمرق العظام


غني بالبروتين والمعادن والفيتامينات
يُعدّ العظم مصدراً غنياً بالكالسيوم والفوسفور. ويحتوي نخاع العظم على فيتامينات أ، ب2، ب12، وهـ، بالإضافة إلى أحماض أوميغا-3 وأوميغا-6 الدهنية، ومعادن مثل الكالسيوم والحديد والسيلينيوم والزنك. ويلعب النسيج الضام دوراً حيوياً كمكمل غذائي لالتهاب المفاصل وآلامها، إذ يُوفّر الجلوكوزامين والكوندرويتين. ويتحوّل بروتين الكولاجين، وهو جزء لا يتجزأ من العظم ونخاع العظم والنسيج الضام، إلى جيلاتين عند طهيه.


دعم محتمل للأمعاء والمفاصل
يحتوي مرق العظام على الجيلاتين والجلوتامين. ووفقًا للدراسات، يمكن أن يكون ذلك مفيدًا لدعم حاجز الأمعاء وتقليل الالتهاب، مما يؤدي إلى تحسين صحة الأمعاء والهضم.


الترطيب والإلكتروليتات
بما أن المرق المصنوع من العظام غني بالصوديوم والبوتاسيوم والإلكتروليتات الأخرى، فإنه يمكن أن يساعد في ترطيب الجسم ونشاط العضلات، خاصة بعد التمرين أو المرض.

الفرق بين المكملات الغذائية والمرق المنزلي


تم تركيب مساحيق بروتين مرق العظام، مثل "ببتيدات الكولاجين"، لتوفير كميات محددة مسبقًا من عناصر غذائية معينة، وتحديدًا الكولاجين، لتحقيق تأثيرات محددة، مثل بناء العضلات ومرونة الجلد وتخفيف آلام المفاصل.
في المقابل، يحتوي مرق العظام المُحضّر منزلياً على مجموعة أوسع من العناصر الغذائية (مثل المعادن، والجيلاتين، والإلكتروليتات، ومزيج من الأحماض الأمينية)، لكن الكميات تختلف باختلاف طريقة التحضير ونوع العظام المستخدمة. أما المكملات الغذائية، فغالباً ما تحتوي على بروتين أو كولاجين أكثر تركيزاً وثباتاً في كل جرعة مقارنةً بمرق العظام، ولذلك فهي شائعة الاستخدام لأهداف معينة، مثل بناء العضلات أو غيرها من التطبيقات السريرية للكولاجين.

يُضفي مرق العظام المُحضّر منزلياً تنوعاً على نظامك الغذائي، يُمكن استخدامه كأساس لحساء وأطباق يخنة صحية وغنية. يُمكنك تناوله كمشروب صحي، أو ببساطة غلي الحبوب الكاملة مع مرق العظام بدلاً من الماء لإضفاء نكهة مميزة. يُعدّ كل من مرق العظام والمكملات الغذائية مفيدين، ولكن من الواضح أن مرق العظام هو الخيار الأمثل كطبق متكامل يُوفّر مزيجاً من العناصر الغذائية والترطيب والتنوع. يُمكنك استخدام المكملات الغذائية لإضافة كميات مُحددة من الكولاجين أو البروتين إلى نظامك الغذائي، ولكن لا شيء يُضاهي القيمة الغذائية الطبيعية الغنية لمرق العظام المطبوخ ببطء والذي يُمكنك تحضيره في المنزل.

بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى تنوع العناصر الغذائية، يمكن أن يكون الطهي باستخدام مرق العظام خيارًا أفضل بكثير من المكملات الغذائية البسيطة، خاصة عندما يتطلع شخص ما إلى اتباع نمط حياة صحي وموجه نحو العناصر الغذائية.

المصدر: timesnownews

مرق العظام الكولاجين المعادن المرق صحة الأمعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

مدبولي

ملامح حركة المحافظين.. تغييرات في 7 محافظات لضخ دماء جديدة| خاص

موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل فرد.. موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

ترشيحاتنا

الألعاب الإلكترونية

اتصالات النواب: المراهنات والألعاب الإلكترونية تؤثر على سلوكيات الأطفال

البورصة المصرية

رانيا يعقوب: البورصة تحقق صعودا متتاليا خلال 2025 ووصلت إلى 60%

جينجر تشابمان

عضو بالحزب الجمهوري: مجلس السلام فكرة غامضة

بالصور

رئيس لامبورجيني: السوق المصري يمتلك مقومات قوية لنجاح العلامة الإيطالية.. ولا نية حاليا للسيارات الكهربائية

رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد

أبرزها أولاد الراعي وعلي كلاي .. الأكشن والإثارة والتشويق تسيطر علي خريطة أعمال رمضان 2026

بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"

من وحي الواقع .. مي صالح في دراما رمضان 2026 بـ مسلسل "روج أسود"

مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
ويزو
ويزو

فيديو

تصريحات محمد شاهين

زعلت كتير جدا.. محمد شاهين يكشف كواليس رحلته الصعبة في التمثيل وأسرار نجاحه

مرض نادر

شعرت بحموضة وأصابها سعال… طبيبة تكتشف إصابة بمرض نادر غير مرئي

وائل عوني

والله ما أنا رادد.. أول تعليق من وائل عوني على اعتناقه الإسلام‎

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد