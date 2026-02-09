قبل رمضان.. طريقة عمل تتبيلة دجاج للشوي

تتبيلة دجاج للشوي من الوصفات التي يمكنك تجهيزها و تخزينها لأستخدامها خلال شهر رمضان، فهي من الوصفات السهلة و الصحية التي يمكنك الأعتماد عليها خلال اتباع الأنظمة الغذائية أيضا.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل تتبيلة دجاج للشوي فيما يلي…

مقادير تتبيلة دجاج للشوي



● دجاج قطع

● بصل مبشور

● عصير ليمون

● خل

● كمون ناعم

● ملح

● فلفل أسود

● بهارات دجاج

● زبادي

● هريسة شطة

● زيت

● صلصة طماطم

طريقة تحضير تتبيلة دجاج للشوي



تتبل قطع الدجاج بالبصل المبشور وعصير الليمون والخل والكمون والملح والفلفل والبهارات والزبادي والزيت

تضاف الهريسة أو الصلصة حسب الرغبة

يحفظ كل نوع في أطباق فويل في أكياس في الفريزر حتى الاستخدام.