محافظات

محافظ الدقهلية يشن حملة حاسمة على مخالفات البناء في طلخا وتقسيم مشالي

جوله لمحافظ الدقهلية
جوله لمحافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مدينة طلخا و تقسيم مشالي، حيث رصد وجود عدد كبير من المباني المخالفة التي تجاوزت قيود الارتفاع وشروط الترخيص، بما يمثل تعديًا صريحًا على القانون وتهديدًا لمنظومة التخطيط العمراني والسلامة الإنشائية.

واستدعى " المحافظ " السكرتير العام للمحافظة اللواء عماد عبد الله السكرتير العام، والأستاذ حسين البغدادي مدير إدارة الحوكمة ، والمهندسه ريهام عبدالشافي مدير المكتب الفني، والمهندسه فريده عبدالله مدير عام الشئون الهندسية، ، والمهندس ماهر ابوالمجد مدير مركز المعلومات ، بالمحافظة، لمعاينة كافة العقارات المخالفه .

وأصدر  "  مرزوق " توجيهاته بتشكيل لجنة عاجلة تضم الجهات المختصة، تتولى حصر جميع العقارات المخالفة لقيود الارتفاع ولشروط الترخيص داخل نطاق تقسيم مشالي بمدينة طلخا، مع مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها من عدمه تجاه كل حالة على حدة، والتأكد من مدى الالتزام بالتطبيق الفعلي للقانون والإجراءات القانونية المنظمة.

وشدد " المحافظ "  على ضرورة إزالة جميع المخالفات، وإعداد تقرير مفصل يتضمن ( حصرًا كاملًا للعقارات المخالفة، وطبيعة المخالفة لكل عقار، وموقف الترخيص، وما تم اتخاذه من إجراءات سابقة، وأسباب عدم التنفيذ إن وُجدت، مع تحديد المسئوليات بشكل واضح ) .

وقال " مرزوق " أريد تقريرًا تفصيليًا بكل عقار مخالف، والإجراءات التي اتُّخذت أو لم تُتخذ، ولا تهاون مع أي تقاعس أو مسئول يثبت تقصيره ، مؤكدًا أن المحافظة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضبط منظومة العمران ومنع تكرار المخالفات، حفاظًا على حق الدولة وحقوق المواطنين.

وأكد " المحافظ "  علي أن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوزات في ملف البناء المخالف، قائلًا " لن نسمح بفرض الأمر الواقع وأي مخالفة لتراخيص البناء أو قيود الارتفاع مصيرها الإزالة الفورية دون استثناء " ،

الدقهليه محافظه محافظ طلخا

