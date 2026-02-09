أسعار إنفينيتي QX60 موديل 2026 في السعودية

كشفت شركة إنفينيتي عن طرازها الجديد إنفينيتي QX60 موديل 2026 ، وتنتمي QX60 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

إنفينيتي QX60 موديل 2026

مواصفات إنفينيتي QX60 موديل 2026

زودت سيارة إنفينيتي QX60 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، الشبك المحدث بتصميم مستوحى من غابات الخيزران، وشعار إنفينيتي ثلاثي الأبعاد المضيء، وبها صداد سفلي بتصميم مبتكر يضفي لمسة انسيابية تمنح واجهة السيارة حضور أنيق، وبها مصابيح إضاءة نهارية في بتصميم يشبه مفاتيح البيانو الرقمي، وبها عجلات أنيقة مقاس 20 بوصه.

إنفينيتي QX60 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة إنفينيتي QX60 موديل 2026 بها، ثلاث صفوف من المقاعد وتجمع بين الراحة وسهولة الاستخدام، وبها مساعد Google لتوفير تجربة ملاحة واتصال سلسة، وبها نظام Klipsch Premium Audio الصوتي المحسن والمجهز بـ 16 مكبر صوت، وبها مكبرات مثبتة على مسند الرأس في مقعد السائق، وبها نظام رؤية محيطية مع خاصية رصد الأجسام المتحركة، ومرآة للرؤية الخلفية الذكية، ونظام ProPILOT للمساعدة في القيادة، وبها شاشة تعمل باللمس مع دعم توصيل الهاتف الذكي لاسلكياً عبر ابل كار بلاي و اندرويد اوتو وإعدادات القيادة التي يمكن تخصيصها .

محرك إنفينيتي QX60 موديل 2026

إنفينيتي QX60 موديل 2026

تستمد سيارة إنفينيتي QX60 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 279 حصان، وبها عزم دوران 350 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر إنفينيتي QX60 موديل 2026

إنفينيتي QX60 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة إنفينيتي QX60 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 280 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة إنفينيتي QX60 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 308 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة إنفينيتي QX60 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 331 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة إنفينيتي في صناعة السيارات

إنفينيتي QX60 موديل 2026

تشكلت مجموعة نخبة داخل نيسان لتطوير علامة تجارية فاخرة جديدة تماماً، وتم إطلاقها رسمياً في 8 نوفمبر في عام 1989 في أمريكا الشمالية، وشهد الانطلاق تقديم السيدان الفاخرة Q45 والكوبيه M30، لتركز على الأداء والراحة والابتكار.